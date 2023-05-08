صورة مرتكب المجزرة بالمركز التجاري في ولاية تكساس الأميركية

ظهرت في الاعلام الأميركي أول صورة للرجل الذي ارتكب مجزرة، سفك فيها بعد ظهر أمس السبت دماء 8 أشخاص وجرح 7 آخرين رميا برصاص بندقيته خارج مركز تجاري في مدينة Allen البعيدة بولاية تكساس الأميركية 40 كيلومترا عن مدينة دالاس، وهو Mauricio Garcia البالغ 33 عاما.

وكل المتوافر من معلومات حتى الآن عن غارسيا، أن كاميرات للمراقبة العامة، صورته يخرج من سيارة Dodge Charger رمادية اللون، ركنها خارج المركز، ثم راح يمطر من رآهم أمامه بالرصاص، عشوائيا وكيفما كان، فأسرع ضابط شرطة نحو صوت اندلاع الطلقات، واشتبك معه خارج مركز Allen Premium Outlets التجاري، ثم انتهى غارسيا جثة "مكوّمة" بالرصاص في فناء المركز.

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تبين بعدها أنه قتل 6 ضحايا في مكان الحادث، أعمارهم من 5 الى 61 عاما، وجرح 9 آخرين، توفي اثنان منهم في مستشفى نقلوهم اليه، وبقي 7 جرحى يتلقون العلاج، بينهم 3 حالتهم حرجة، وسريعا اكتشفت الشرطة اسم مطلق النار وعنوانه، مما وجدته بالسيارة من وثائق، فمضى الى منزله عناصر منFBI أمس الأحد وفتشوه، ثم تحدثوا الى أبويه برفقة مترجم، وفقا لما ذكرت قناة KHOU التلفزيونية بمدينة هيوستن.

كما تحدث صحافيون الى جيران عائلته، وعلموا من بعضهم أنهم لم يروه مسلحا في أي وقت سابق، وبأنه كان يقيم في فندق بدالاس، واشتغل لفترات كحارس أمني، فيما نقلت شبكةCBS News التلفزيونية الأميركية عن مصدر بالتحقيق لم تذكر اسمه، أن سجل غارسيا خال من أي سوابق، وبثت ما ورد في "العربية.نت" بتقرير سابق، من أنه "تصرف بمفرده" لذلك حيّر المحققين المنهمكين الآن لمعرفة دافعه لارتكاب المقتلة.

وكان شاهد عيان، كتب تغريدة في "تويتر" صباح أمس الأحد، قال فيها إنه شاهد القاتل جثة على الأرض بعد مقتله، والى جانبه بندقية "طراز AR-15 نصف أوتوماتيكية" في اشارة الى أنها كانت السلاح الذي سفك به دماء ضحاياه.