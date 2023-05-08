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فيكتوريا
تمثال الملكة فيكتوريا في ملبورن
بريطانيا

بعد التتويج.. مناهضون للملكية يشوهون تمثال الملكة فيكتوريا

دبي - العربية.نت
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بعد ساعات من تتويج الملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا في وستمنستر أبي في لندن، السبت، قام مخربون بتشويه النصب التذكاري للملكة فيكتوريا في ملبورن.

المخربون المناهضون للملكية قاموا بسكب الطلاء الأحمر لتشويه تمثال الملكة في ليل يوم تاريخي شهدته البلاد، حسب ما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية التي وصفتهم بأنهم بلا قلب.

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وتضرر النصب التذكاري، الذي يضم تمثالاً للملكة فيكتوريا يبلغ ارتفاعه 11 متراً، بعد أن قام المخربون بإلقاء بالونات مائية مليئة بالطلاء الأحمر عليه، كما تركوا العديد من آثار اليد الحمراء على النصب التذكاري الحجري التاريخي.

ويقع النصب التذكاري في حدائق الملكة فيكتوريا في وسط مدينة ملبورن، بالقرب من معرض الفنون الوطني ومركز الفنون.

وبدأ عمال مجلس مدينة ملبورن تنظيف التمثال صباح اليوم الاثنين، حيث استمرت الاحتفالات بالعائلة المالكة في المملكة المتحدة.

يذكر أنه تم الكشف عن التمثال، الذي صنعه الفنان جيمس وايت، في عام 1907 تكريما للملكة فيكتوريا التي توفيت قبل ست سنوات في عام 1901.

وتحقق شرطة فيكتوريا حالياً في الأمر لمعرفة المسؤولين عن الواقعة.

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