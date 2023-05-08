بالموسيقى.. كيف شاركت الجزائر في حفل الملك تشارلز

حرصاً من المملكة المتحدة على أن يكون حفل التتويج استثنائياً، حرص الملك تشارلز الثالث على المشاركة في تفاصيل الحفل، واختار ملك بريطانيا بعناية الموسيقى التي يجب أن ترافقه في حفل تنصيبه الذي أُقيم السبت، للدلالة على المكانة التي يعطيها العالم للفن، ومن بين الموسيقيين والملحنين الذين اختارهم، كان طارق أوريجان ذو الأصول الجزائرية.

فطارق أوريجان ملحن أمه جزائرية ووالده أيرلندي، نشأ في كرويدون جنوب لندن، شارك في حفل تنصيب الملك بمقطوعته "Agnus Dei" وهي مزيج بين موسيقى شمال إفريقيا وأيرلندا ما يترجم أصوله.

مادة اعلانية

وتدمج مؤلفات أوريجان الموسيقية بين تأثير الكتابة الصوتية في عصر النهضة والموسيقى من شمال إفريقيا ومجموعات الروك البريطانية في الستينيات والسبعينيات وموسيقى الجاز، كما يصف المختصون موسيقاه بالرائعة والحساسة.

وشهدت المملكة المتحدة يوم السبت، المراسم الدينية لتتويج الملك تشارلز الثالث وقرينته الملكة كاميلا في يوم تاريخي تتبعه 3 أيام من الاحتفالات بالبلاد.