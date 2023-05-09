إذا وجدت ورقة الشجر وسط الببغاوات في 5 ثوان.. فلديك عيون النسر!

عودة إلى الخدع البصرية والألغاز لتنشيط دماغك عزيزي القارئ.. فما تراه في هذه الصورة، التي اخترناها نقلاً عن موقع "جارغان جوش" Jargan Josh، فقد تبدو مثل أي شجرة طبيعية أخرى ولكنها ليست كذلك. تحتاج فقط إلى أن تكون شديد الانتباه للعثور على ورقة شجر واحدة وسط عشرات الببغاوات على الشجرة.

ستختبر دعابة الدماغ هذه قدراتك المعرفية والحدة البصرية لديك عزيزي القارئ، خاصة أن عليك الوصول للحل في غضون 5 ثوان فقط.

مادة اعلانية

فالشجرة تبدو وكأنها مستعمرة ببغاوات، لكن إذا كان لديك نظر ثاقب وعيون حادة مثل عيون النسر، فستجد ورقة شجر واحدة وسط مستعمرة الطيور.

الأمر ليس بهذه الصعوبة، كل ما عليك فعله هو استخدام مهارات الملاحظة الخاصة مع التركيز.

والآن أنظر جيداً إلى الصورة وافحص كل جوانبها لإتمام هذا التمرين العقلي. وأسرع لأن الوقت ينفد.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1..

لقد نفد الوقت بالفعل، ويمكنك الاطلاع على الإجابة في الصورة أدناه.

والآن أخبرنا عزيز القارئ هل توصلت للإجابة بسهولة؟ وكم استغرقت من الوقت؟