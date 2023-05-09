فيديو.. ثور هائج يحول مباراة للركبي إلى ملعب للذعر

نقلت عدسات كاميرات التلفزيون مشهد هروب ثور هائج أثناء مباراة بدوري الركبي الفرنسي بين فريقي كتالونيا دراغونز وسانت هيلينز يوم الجمعة الماضي، ما تسبب في إحداث فوضى وحالة من الذعر بين اللاعبين.

A bull ESCAPED during a Rugby Super League warmup 😱pic.twitter.com/nud9dsypMi — Sky Sports (@SkySports) May 5, 2023

وتسبب اقتحام الثور ملعب "غيلبرت بروتوس" في بربينيان بفرنسا، في حالة ذعر للاعبين الذين خرجوا من الملعب خوفا، واستمر المشهد قرابة 30 ثانية قبل السيطرة على الموقف.

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وتواجدت الثيران في أرض الملعب قبل المباراة، كون رئيس نادي كتالونيا دراغونز، برنارد غوش، كان ينوي تقديم 3 ثيران حاصلة على جوائز وبقرتين للجمهور من أجل الترويج لشركة "غوش فيناديز"، لكن الأمور لم تسر بالشكل الذي كان مخططا له.