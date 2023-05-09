مسافر غير مرغوب به.. عقرب على متن الطائرة يلدغ سيدة!

تحولت رحلة سيدة من مدينة ناجبور إلى مومباي إلى أشبه بالكابوس ليس بسبب المطبات الهوائية أو مشاكل أخرى قد تصادف بعض المسافرين أحيانا، إنما بسبب ضيف ثقيل الظل كان على متن الطائرة.

وذكرت شركة طيران الهند، أن سيدة كانت على متن طائرة تابعة لها تعرضت للدغة عقرب خلال رحلة من مدينة ناجبور إلى مومباي.

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ونعتت الشركة في بيان أصدرته لوكالة "برس ترست" الهندية، ما حصل بـ"الحادثة النادرة للغاية والمؤسفة".

وأشارت شركة الطيران إلى إنها واجهت في السابق حالات لجرذان أو طيور على متن رحلاتها، لكن في هذه الحادثة النادرة كان هناك "عقرب مسافر" على الرحلة التابعة لها.

وعقب هبوط الطائرة عولجت المرأة في المستشفى لتغادر بعدها دون مشاكل.

وصرح متحدث باسم الخطوط الجوية الهندية لـ "آسيان نيوز" قائلا: "عند الهبوط، تم علاج الراكبة في المستشفى، رافق مسؤولونا الراكبة إلى المستشفى وقدموا كل الدعم لها".

وأجرى المسؤولون بعد هبوط الطائرة في مومباي، بحثا على الطائرة بأكملها، و حددوا مكان العقرب في النهاية.

وأوضحت شركة الطيران أن ذلك تم بعد تدخين كامل الطائرة حسب البروتوكول.