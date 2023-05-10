عقارب بيغ بن توقفت.. عطل يضرب ساعة لندن الشهيرة

حلت الساعة الواحدة مساء اليوم الأربعاء في لندن دون انطلاق دقات جرس ساعة بيغ بن الشهيرة، فقد توقفت لفترة وجيزة عقارب الساعة التي تمثل أحد المعالم الرئيسية في مبنى البرلمان البريطاني.

وتوقفت عقارب الساعات الأربع الموجودة على الجوانب الأربعة لبرج إليزابيث الذي يبلغ ارتفاعه 96 متراً الساعة 12:55 مساءً (11:55 بتوقيت غرينتش)، مما تسبب في عدم انطلاق دقات الساعة الواحدة مساء.

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وبعد ذلك بنصف ساعة، تم تقديم عقارب الساعة لضبطها، لكنها ظلت متأخرة بنحو خمس دقائق، بحسب شهود من وكالة "رويترز". وبحلول الساعة 1:47 مساءً تم تحريك العقارب للأمام مرة أخرى لضبط الوقت.

وقال متحدث باسم مجلس العموم البريطاني: "علمنا أن عقارب الساعة في برج إليزابيث سجلت تأخيراً مؤقتاً بعد ظهر الأربعاء".

وأضاف: "عمل فنيو الساعة سريعاً على حل المشكلة والساعة تعمل الآن كالمعتاد".

وكان قد تم وقف جرس بيغ بن، الذي يبلغ وزنه 13 طناً، إلى حد كبير لمدة خمس سنوات خلال أعمال ترميم كبيرة للبرج، واستؤنفت الدقات المنتظمة في نوفمبر 2022.