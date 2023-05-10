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This photo provided by KPCW.org shows Kouri Richins at the KPCW studio in Park City, Utah, April 12, 2023. Richins was arrested on Monday, May 8, in Utah and is accused in charging documents of poisoning her husband with a lethal dose of fentanyl at their home in Kamas, a small mountain town near Park City. (KPCW.org via AP)
كوري ريتشينز

قتلت زوجها بالسم.. ثم كتبت كتاباً عن الحزن والحداد

الأميركية كوري ريتشينز بدأت في كتابة كتابها "هل أنت معي؟" في الأشهر التي أعقبت وفاة زوجها إريك الذي عُثر عليه ميتاً في غرفتهما في ولاية يوتا، في غرب الولايات المتحدة، في مارس 2022

لوس أنجلوس – فرانس برس
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وُجهت تهمة القتل إلى أميركية كتبت كتاباً للأطفال عن حالة الحزن والحداد بعد وفاة الزوج، وذلك على خلفية قتلها زوجها.

وقد بدأت كوري ريتشينز في كتابة كتابها "Are You With Me?" ("هل أنت معي؟") في الأشهر التي أعقبت وفاة إريك ريتشينز، الذي عُثر عليه ميتاً في غرفتهما في ولاية يوتا، في غرب الولايات المتحدة، في مارس 2022.

كتاب كوري ريتشينز حول التعايش مع وفاة الأب والزوج
كتاب كوري ريتشينز حول التعايش مع وفاة الأب والزوج
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وكانت ريتشينز (33 عاماً) قد أخبرت الشرطة بأنها أعدّت مشروباً وأحضرته لزوجها الذي كان في الفراش. وقالت إنها عندما أتت إليه ولمسته، كان "بارداً"، بحسب قناة "فوكس 13" المحلية.

وأظهر تشريح الجثة أن الرجل مات بسبب جرعة زائدة من الفنتانيل، وهي مادة أفيونية صناعية قوية كان الرجل قد ابتلع منها خمسة أضعاف الجرعة القاتلة.

وخلص المحققون إلى أن زوجته طلبت من أحد معارفها تزويدها بمسكنات قوية للألم "على غرار ما كان يتناوله مايكل جاكسون"، الذي توفي بسبب جرعة زائدة من عقار بروبوفول المخدر.

صورة للزوجين نقلاً عن حساب إيريك على فيسبوك
صورة للزوجين نقلاً عن حساب إيريك على فيسبوك
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وحصلت كوري ريتشينز على ما يصل إلى 30 حبة فنتانيل. وبعد بضعة أيام، أخبر إريك ريتشينز صديقاً له بأنه يشتبه في أن زوجته كانت تحاول تسميمه، وفق وثائق للشرطة اطلعت عليها قناة "فوكس 13".

ووُجهت إلى ريتشينز الاثنين تهمة القتل العمد.

ويُقدَّم كتابها، في وصفه الإعلاني، على أنه "مطمئن ومريح"، "كتبته أمّ محبّة مرت نفسها بهذه المحنة".

وقبل أقل من عام، أُدينت روائية أميركية أخرى كانت قد نشرت مقالاً بعنوان "كيف تقتلين زوجك"، بتهمة قتل زوجها.

وتمضي هذه الروائية، واسمها نانسي كرامبتون بروفي، عقوبة بالسجن مدى الحياة، لإدانتها بقتل زوجها إثر إطلاق النار عليه مرتين في القلب في يونيو 2018.

نانسي بروفي خلال إحدى جلسات محاكمتها
من 4
  • نانسي بروفي خلال إحدى جلسات محاكمتها
  • دانييل بروفي زوج نانسي بروفي
  • أحد كتب نانسي بروفي وعنوانه الزوج الخطأ
  • المقال الذي كتبه نانسي بروفي
(4 صور)
نانسي بروفي خلال إحدى جلسات محاكمتها
نانسي بروفي خلال إحدى جلسات محاكمتها
دانييل بروفي زوج نانسي بروفي
دانييل بروفي زوج نانسي بروفي
أحد كتب نانسي بروفي وعنوانه الزوج الخطأ
أحد كتب نانسي بروفي وعنوانه الزوج الخطأ
المقال الذي كتبه نانسي بروفي
المقال الذي كتبه نانسي بروفي
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