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This handout image released by Interpol on May 10, 2023, shows facial reconstructions of unidentified women who are suspected of being 'cold case' murder victims, as part of “Operation Identify Me”. On May 10, 2023, Dutch, German and Belgian police and INTERPOL are set to launch “Operation Identify Me” to identify 22 women, the majority of whom are suspected to be ‘cold case’ murder victims. Their remains were discovered in the three participating countries over a number of years. Who they are, where they are from and why their remains were found in the different locations is not known.
صور الضحايا الـ22

لغز جثث 22 امرأة مجهولة الهوية يحير الإنتربول

الشرطة الدولية دعت العامة لمساعدتها في حل 22 "قضية باردة" ونشرت صورا وتفاصيل عن الضحايا المجهولات الهوية

ليون – فرانس برس
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أعلنت شرطة الإنتربول، اليوم الأربعاء، إطلاق حملة غير مسبوقة تستهدف عامة الناس للمساعدة في التعرف على جثث 22 امرأة عُثر عليها خلال العقود الماضية في ألمانيا وبلجيكا وهولندا، بهدف الدفع قدماً في التحقيقات بهذه "القضايا الباردة".

وعُثر على أقدم هذه الجثث في موقف للسيارات على طريق سريع في هولندا في أكتوبر 1976، فيما أحدثها وُجدت في حديقة بلدية في بلجيكا في أغسطس 2019.

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ولم تتمكن الشرطة الوطنية من التعرف على هذه الجثث، ويعود ذلك "جزئياً" إلى أن هؤلاء النساء لم يكنّ من الدول التي عثر فيها على جثثهن، بحسب بيان للإنتربول.

وقالت المنظمة في بيان "من الممكن أن تكون هذه الجثث قد تم إيداعها حيث وُجدت لجعل التحقيق الجنائي أكثر صعوبة".

وبصورة ملموسة، نشرت شرطة الإنتربول على موقعها الإلكتروني مجموعة مختارة من المعلومات المحصورة قبلاً للاستخدام الداخلي، والواردة في "الإشعارات السوداء"، المخصصة لتحديد هوية الرفات البشرية.

ونُشرت صورة لكل من الضحايا الـ 22 تم تطويرها بناءً على تقنيات وعناصر إعادة بناء الوجه، وصور لمكان اكتشاف الجثة والمقتنيات الشخصية والملابس.

وأوضح مدير قواعد بيانات الحمض النووي لدى الإنتربول فرانسوا كزافييه لوران لوكالة "فرانس برس" أن "كل الفرضيات لحل هذه "القضايا الباردة" عُولجت. التحقيقات وصلت إلى طريق مسدود ونأمل أن يسمح اهتمام العامة بالدفع قدماً" بهذه الاستقصاءات.

معلومات عن إحدى الضحايا المجهولات التي تحاول الانتربول تحديد هويتها
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  • معلومات عن إحدى الضحايا المجهولات التي تحاول الانتربول تحديد هويتها
  • معلومات عن إحدى الضحايا المجهولات التي تحاول الانتربول تحديد هويتها
  • معلومات عن إحدى الضحايا المجهولات التي تحاول الانتربول تحديد هويتها
(3 صور)
معلومات عن إحدى الضحايا المجهولات التي تحاول الانتربول تحديد هويتها
معلومات عن إحدى الضحايا المجهولات التي تحاول الانتربول تحديد هويتها
معلومات عن إحدى الضحايا المجهولات التي تحاول الانتربول تحديد هويتها
معلومات عن إحدى الضحايا المجهولات التي تحاول الانتربول تحديد هويتها
معلومات عن إحدى الضحايا المجهولات التي تحاول الانتربول تحديد هويتها
معلومات عن إحدى الضحايا المجهولات التي تحاول الانتربول تحديد هويتها

وأضاف: "العائلة، والأصدقاء، والزملاء، الذين فقدوا الاتصال بهذا الشخص بين ليلة وضحاها" يمكنهم الإدلاء بالمعلومات، وتقديم "أي دليل ولو كان ضئيلاً".

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ولفت لوران إلى أن تحديد هوية الجثة "له هدفان: إعادة الاسم إلى هذا الشخص وإخطار العائلات بذلك، وفتح مسارات للعثور على المشتبه بهم في حالة القتل".

هذه الملفات المختلفة "ليست متصلة بعضها ببعض"، لكنها تشترك في "سياقها الدولي"، وفق المسؤول في الإنتربول.

وقال البيان "يُعتقد أن بعض تلك النساء يتحدرن من أجزاء من أوروبا الشرقية".

وأضاف لوران "قد تكون الجثث عائدة لنساء قررن القيام برحلة سياحية، ولكنهن أيضاً ضحايا محتملات للاتجار بالبشر".

هذه الحملة التي أُطلق عليها اسم "تعرّف إليّ"، قد تمتد لتشمل حالات أخرى لاحقاً.

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