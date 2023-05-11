شاهد خطوطاً نارية "غامضة" في سماء اليابان.. تثير القلق

خطوط نارية شوهدت ليلاً في سماء جنوب اليابان قد تكون ناجمة عن حطام صاروخ صيني، وفق ما أفادت السلطات، الخميس.

ويظهر في تسجيل فيديو يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي منذ مساء الأربعاء ما يشبه كرات نارية تثير طبيعتها تساؤلات السكان ومستخدمي الإنترنت.

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فقد تساءل البعض عما إذا كانت هذه الخطوط نيازك أم شظايا صاروخ صيني، ما جعل الأمر مصدر قلق.

وصرح مسؤول لوكالة فرانس برس طالباً عدم كشف هويته أن فرع المرصد الفلكي الوطني الياباني بإيشيغاكي في أرخبيل أوكيناوا رصد شرائط ضوئية عند الساعة 16.33 (11.33 بتوقيت غرينتش) الأربعاء.

يشبه حطام صاروخ

كما أضاف أنه "بناءً على المعلومات المتاحة نعتقد أن (هذه) الأجسام ليست كرات نارية من نيازك، بل حطام من صاروخ"، مشيراً إلى أن "بطء انتقال هذا الضوء يشبه حطام صاروخ يدخل الغلاف الجوي"، مردفاً أنه "قد يكون حطام صاروخ أطلقته الصين في نوفمبر".

كذلك لفت إلى "معلومات تفيد بأن جزءاً من الصاروخ سيعود إلى الغلاف الجوي" في الوقت نفسه تقريباً، موضحاً أن الحطام سقط على الأرجح في المحيط ولا يشكل أي خطر استناداً إلى توقعات المسار الذي كان يمكن أن يسلكه.

عطل بالطائرات العسكرية الأميركية؟

فيما قال مصدر استخباراتي ياباني إنه لا توجد معلومات بخصوص الإطلاق المحتمل لقمر استطلاعي عسكري كوري شمالي أو حدوث عطل في الطائرات العسكرية الأميركية التي تحلق في سماء اليابان، كون محافظة أوكيناوا هي مقر للجزء الأكبر من المنشآت العسكرية الأميركية في اليابان.

بدوره كشف شاهد عيان رصد الكرات النارية "الغامضة" في سماء بلدة كادينا المجاورة حوالي الساعة 8:35 مساء بتوقيت اليابان، أنها تحركت شرقاً نحو أوكيناوا في الشطر الأوسط من الجزيرة الرئيسية بالمحافظة.