الأسرة الملكية الأردنية تحتفل بمناسبة جديدة.. ما هي؟

تتواصل الأفراح في أسرة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وذلك بتخرج الأميرة سلمى وحصولها على درجة البكالوريوس في علم الآثار من جامعة كاليفورنيا الجنوبية في الولايات المتحدة الأميركية.

وبث الديوان الملكي الأردني خبراً عن مغادرة الملك عبدالله الثاني البلاد برفقة الملكة رانيا لحضور حفل تخرج ابنتهما الأميرة سلمى خلال زيارة عائلية خاصة إلى الولايات المتحدة الأميركية.

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ونشرت الملكة رانيا عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام" السبت صورا من حفل التخرج،‎ مرفقة بتعليق: "فخورة للاحتفال بتخرج سلمى من جامعة كاليفورنيا الجنوبية أمس – مبارك حبيبتي".

كما هنأ ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، شقيقته بمناسبة تخرجها، ناشرا صورة عبر صفحته على "إنستغرام" التقطت من محادثة فيديو مع الأميرة سلمى، معلقا عليها "ألف مبروك سلمى".

ومن المقرر أن تحتفل الأسرة الهاشمية في الأول من شهر حزيران/ يونيو المقبل، بمراسم عقد قران ولي العهد الأمير الحسين على الآنسة رجوة خالد السيف، وفق ما أعلن الديوان الملكي الأردني.

حيث تجرى الاستعدادات للحفل الكبير، وتم توجيه الدعوات للحضور كما جرى تنظيم دخول الإعلاميين إلى أماكن الاحتفالات.

كما احتفلت الأسرة الملكية الأردنية يوم 12 مارس وبحضور العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وزوجته الملكة رانيا العبدالله، بزفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على جميل ألكساندر ترميوتس.