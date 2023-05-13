كان يمارس ركوب الأمواج ثم اختفى.. هل ابتلعته سمكة قرش؟

يبذل رجال الإنقاذ قبالة شاطئ ناء في ولاية جنوب أستراليا، جهودا حثيثة، اليوم السبت، للبحث عن أي أثر لشخص كان يمارس رياضة ركوب الأمواج ثم اختفى، ويعتقد أنه قتل في هجوم سمكة قرش.

واستدعيت خدمات الطوارئ إلى الشاطئ القريب من بلدة إليستون، على بعد حوالي 650 كيلومترا من جنوب عاصمة الولاية اديليد، بعد تقارير عن رجل كان يتزلج على الماء عندما تعرض للهجوم وهو الآن مفقود.

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كما قالت الشرطة في بيان "يعتقد أن رجلا مات في هجوم سمكة قرش عند شاطئ ووكرز روكس"، مضيفة أن الرجل يبلغ من العمر 46 عاما.

Police believe a 46-year-old Elliston man has died following a shark attack at Walkers Rock Beach near Elliston on the Eyre Peninsula. The man was surfing when he was attacked and is now missing. Emergency services are engaged in a search to locate him. #7NEWS pic.twitter.com/rMapO7uxbU — 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) May 13, 2023

وأوضح متحدث باسم خدمات الطوارئ بالولاية أن فريقا يبحث في المنطقة باستخدام قارب.

يذكر أن بلدة إليستون، التي يبلغ عدد سكانها حوالي ألف نسمة، تشتهر بأماكن ركوب الأمواج التي تستقطب المغامرين.