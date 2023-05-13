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رياضة ركوب الأمواج -
تعبيرية من آيستوك

كان يمارس ركوب الأمواج ثم اختفى.. هل ابتلعته سمكة قرش؟

دبي - العربية.نت
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يبذل رجال الإنقاذ قبالة شاطئ ناء في ولاية جنوب أستراليا، جهودا حثيثة، اليوم السبت، للبحث عن أي أثر لشخص كان يمارس رياضة ركوب الأمواج ثم اختفى، ويعتقد أنه قتل في هجوم سمكة قرش.

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واستدعيت خدمات الطوارئ إلى الشاطئ القريب من بلدة إليستون، على بعد حوالي 650 كيلومترا من جنوب عاصمة الولاية اديليد، بعد تقارير عن رجل كان يتزلج على الماء عندما تعرض للهجوم وهو الآن مفقود.

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كما قالت الشرطة في بيان "يعتقد أن رجلا مات في هجوم سمكة قرش عند شاطئ ووكرز روكس"، مضيفة أن الرجل يبلغ من العمر 46 عاما.

وأوضح متحدث باسم خدمات الطوارئ بالولاية أن فريقا يبحث في المنطقة باستخدام قارب.

يذكر أن بلدة إليستون، التي يبلغ عدد سكانها حوالي ألف نسمة، تشتهر بأماكن ركوب الأمواج التي تستقطب المغامرين.

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