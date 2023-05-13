هل نرى ميسي في السعودية قريباً؟..أول رد من نادي الهلال

بعد أن ربطت تقارير إعلامية كثيرة، الأسبوع الماضي، اسم مهاجم باريس سان جيرمان ليونيل ميسي، بالانتقال للدوري السعودي للمحترفين لاعباً في صفوف نادي الهلال، جاء الرد أخيراً.

فقد نفى نادي الهلال السعودي وجود أي اتفاق مع النجم الأرجنتيني رغم وجود رغبة بضمه.

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لا اتفاق نهائياً

وأكد أن هناك رغبة بضم اللاعب، لكن لا يوجد حتى الآن أي اتفاق نهائي أو شفهي مع نجم المنتخب الأرجنتيني.

كما أضاف أن كل ما يجري هو عبارة عن مفاوضات لا أكثر، وفقا لما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، مساء أمس الجمعة.

أتت هذه التطورات في وقت انتشرت فيه التأكيدات بوجود صفقة انتقال بشكل محسوم.

سفيراً للسياحة

فقد أفاد مصدر مطلع، الثلاثاء الماضي، أن صفقة انتقال ميسي إلى السعودية "تمت بالفعل"، مضيفا أن اللاعب البالغ من العمر 35 عاما بصدد الانتهاء من التفاصيل الأخيرة قبل توقيع العقد، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس، إلا أن والد نجم الكرة العالمي خرج ونفى لاحقا الأمر.

يشار إلى أن السعودية كانت عيّنت ميسي سفيرا للسياحة العام الماضي، حيث زار اللاعب مدينة جدة قبل عام تماما من الآن، ثم عاد في يناير لخوض مباراة ودية مع باريس سان جيرمان ضد فريقي النصر والهلال، وواجه حينها كريستيانو رونالدو.