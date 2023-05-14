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الحرب الأوكرانية تنعش سوق الأسلحة والتضخم يهدد الصفقات

دبي - العربية.نت
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حلقة عسكريتاريا تعرض في فقرة "جديد التسلح" لمُسيّرة GAMBIT التي تعمل عليها شركة جنرال أتوميكس الأميركية، وتُشير إلى خطط ألمانيا بناء مصنع دبابات في أوكرانيا، وخطط الولايات المتحدة لإنشاء شبكة لاسلكية موحّدة لحماية صوامع صواريخها النووية.

أما فقرة "على الأرض" فتناقش مع فينيلا ماكغيرتي الباحثة في الاقتصاد الدفاعي في المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية تأثير التضخم على صفقات التسلح.

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فقرة "أسلحة المستقبل" تُلقي الضوء على غواصة S800 أحدث غواصات إيطاليا للمياه الضحلة. أما فقرة سباق التسلح فتتناول ارتفاع الطلب على مدافع هاوتزر بعد نجاحه ميدانيا في أوكرانيا مع دومينيك موريسيت المدير الإقليمي لشركة نكستر الفرنسية.

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