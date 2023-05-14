اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
58679780-1024x576
الطفل المولود - نقلاً عن "السومرية"
العراق

صور صادمة لولادة طفل بعين واحدة في العراق.. والطب يوضح

الطفل المولود توفي فور ولادته

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وصور لولادة طفل بعين واحدة في العراق.

وبحسب الإعلام العراقي، فقد شهدت محافظة ذي قار، الجمعة، ولادة غريبة لطفل بعين واحدة في أحد المستشفيات.

نقلا عن الإعلام العراقي
نقلا عن الإعلام العراقي
مادة اعلانية

ونقلت "السومرية نيوز" عن مصدر بصحة ذي قار قوله، إنه "لأول مرة تحدث في ذي قار ولادة غريبة لطفل بعين واحدة في مستشفى الرفاعي شمال مركز محافظة ذي قار". وأضاف المصدر أن "هذه الحالة نادرة جداً وتسبب الوفاة لحديث الولادة".

وذكر الإعلام المحلي أن الطفل المولود توفي فور ولادته، بحسب ما كشف أحد أطباء مستشفى الرفاعي العام، حيث ولد.

أراد صبياً فخنق طفلته حتى الموت.. ابنة الشهرين تهز الموصل سوشيال ميديا أراد صبياً فخنق طفلته حتى الموت.. ابنة الشهرين تهز الموصل

وشارك بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة الطفل على نطاق واسع، التي بدا فيها أن عينه الوحيدة تتوسط وجهه.

وأوضح أحد الأطباء في المستشفى أن هذه الحالة النادرة هي نتاج عدم تطابق دم الأم والأب، أو وجود جرثومة في رحم الأم أثناء الحمل.

بينما أرجع طبيب آخر هذه الحالة إلى نقص في الأنسجة الدماغية للطفل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مصير عملاق التواصل في الولايات المتحدة تيك توك مايزال مجهولاً مصير عملاق التواصل في الولايات المتحدة تيك توك مايزال مجهولاً
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط