نظرك 20/20.. إذا اكتشفت البومة المموهة مع جذع شجرة
التقط المصور لاري لينش الصورة بينما حطت البومة على شجرة بالقرب من منزله في فلوريدا
ما يبدو للناظر جذع شجرة عاديا يحتوي بومة مختبئة بداخله. وإذا تمكنت من اكتشاف البومة فلديك عيون صقر.
الكثير من الصور التي تحتوي على خدع بصرية تضعنا أمام اختبارات عقلية عديدة تدعونا وتجبرنا على التركيز لبيان ما هو مخفي خلف تفاصيل الصورة.
والصورة التي اخترناها اليوم، والتي نشرتها صحيفة "ذا صن"، ودعت الناظر إليها لمعرفة ما إذا كان يمكنه اكتشاف البومة في جذع الشجرة في أقل من خمس ثوانٍ، مع العلم أن البومة مموهة تمامًا تقريبًا بالشجرة، حيث إن ريشها هو نفس ظلال اللون البني والرمادي.
ولكن إذا نظرت عن كثب قد تكون قادرًا على اكتشاف الاختلاف وتحديد موقع المخلوق الليلي.
فإذا لم تتمكن من حل اللغز، قمنا بتسليط الضوء على البومة المخفية في الصورة أدناه:
والتقط المصور لاري لينش الصورة بينما حطت البومة على شجرة بالقرب من منزله في فلوريدا.
وقال لينش: "شعرت بالحماس الشديد والارتياح لأن الصورة تحولت بشكل جيد للغاية".
-
لتعزيز الثقة وترك الأثر.. إليكم الألوان المفضل ارتداؤهاخبيرة في علم نفس الألوان تنصح باختيارات يمكن ارتداؤها لإحداث انطباع جيد وتعزيز الثقة صحة
-
مشهد صادم.. مخمور دهس مسنة بسيارته ومضى دون اكتراثالشرطة البريطانية قررت السماح بنشر لقطات الفيديو المروعة للحادث والتي تم التقاطها من كاميرا مراقبة، وذلك من أجل تحذير الآخرين من تأثير قيادة السيارة تحت تأثير الكحول سوشيال ميديا
-
صوره أثارت ضجة… هل تزوج ماسك من الروبوت كاتانيلا؟ادعى عدد من رواد التواصل أن الملياردير الشهير يعلن عن زوجته المستقبلية كاتانيلا، وهي أول فتاة آلية قام بتصنيعها باستخدام الذكاء الاصطناعي بشخصية ومواصفات الأنثى التي يحلم بها تكنولوجيا