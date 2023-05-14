نظرك 20/20.. إذا اكتشفت البومة المموهة مع جذع شجرة

ما يبدو للناظر جذع شجرة عاديا يحتوي بومة مختبئة بداخله. وإذا تمكنت من اكتشاف البومة فلديك عيون صقر.

الكثير من الصور التي تحتوي على خدع بصرية تضعنا أمام اختبارات عقلية عديدة تدعونا وتجبرنا على التركيز لبيان ما هو مخفي خلف تفاصيل الصورة.

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والصورة التي اخترناها اليوم، والتي نشرتها صحيفة "ذا صن"، ودعت الناظر إليها لمعرفة ما إذا كان يمكنه اكتشاف البومة في جذع الشجرة في أقل من خمس ثوانٍ، مع العلم أن البومة مموهة تمامًا تقريبًا بالشجرة، حيث إن ريشها هو نفس ظلال اللون البني والرمادي.

ولكن إذا نظرت عن كثب قد تكون قادرًا على اكتشاف الاختلاف وتحديد موقع المخلوق الليلي.

فإذا لم تتمكن من حل اللغز، قمنا بتسليط الضوء على البومة المخفية في الصورة أدناه:

والتقط المصور لاري لينش الصورة بينما حطت البومة على شجرة بالقرب من منزله في فلوريدا.

وقال لينش: "شعرت بالحماس الشديد والارتياح لأن الصورة تحولت بشكل جيد للغاية".