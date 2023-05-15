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MBC تطلق أول محطة FM ترفيهية ناطقة بالإنجليزية في السعودية

رئيس مجلس إدارة "مجموعة MBC" وليد بن إبراهيم آل إبراهيم: تمثل "MBC LOUD FM" علامة إذاعية فارقة لناحية التزامها بالعمل على تحقيق رؤية السعودية 2030 في هذا القطاع الترفيهي الحيوي

العربية.نت
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تتوجه "MBC LOUD FM" بمحتواها النوعي الفريد إلى المستمعين الناطقين بالإنجليزية، إلى جانب عشاق الموسيقى والأغنيات العالمية، مقدمةً نموذجاً إذاعياً معاصراً يحمل قالب الـ HIT، وهو ما يُعرف عالمياً بـ (CHR) أو "Contemporary Hit Radio Station".

Waleed Bin Ibrahim Al-Ibrahim - Chairman of MBC GROUP
Waleed Bin Ibrahim Al-Ibrahim - Chairman of MBC GROUP

في هذا السياق، تبث المحطة الإذاعية الجديدة أحدث الأغنيات العالمية الضاربة وفق أشهر 40 تصنيفا عالميا متجدّدا للأغنيات الأكثر رواجاً بين المستمعين حول العالم، إلى جانب الأغنيات الأكثر شهرة وانتشاراً خلال السنوات الخمس الماضية، في موازاة مجموعة متنوعة من البرامج المحلية والعالمية والمشتركة.

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من جانبٍ آخر، حرصت "MBC LOUD FM" على ضم مواهب وطاقات سعودية واعدة ضمن قائمة مذيعيها ومذيعاتها ممن يتحدثون الإنجليزية بطلاقة، ليشكّلوا جزءاً أساسياً من المروحة البرامجية الغنية للمحطة.

The_Daily_Wake-UP-MBC_LOUD_FM
من 4
  • The_Daily_Wake-UP-MBC_LOUD_FM
  • OnAir_with_RyanSeacrest
  • MBC LOUD FM- Jay R
  • Ryan Seacrest
(4 صور)
The_Daily_Wake-UP-MBC_LOUD_FM
The_Daily_Wake-UP-MBC_LOUD_FM
OnAir_with_RyanSeacrest
OnAir_with_RyanSeacrest
MBC LOUD FM- Jay R
MBC LOUD FM- Jay R
Ryan Seacrest
Ryan Seacrest

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة "مجموعة MBC" وليد بن إبراهيم آل ابراهيم: تمثل "MBC LOUD FM" علامة إذاعية فارقة لناحية التزامها بالعمل على تحقيق رؤية السعودية 2030 في هذا القطاع الترفيهي الحيوي، وبالتالي توفير منصة إذاعية راقية لا تقتصر فقط على الترفيه بل تقدم لمستمعينا داخل المملكة من المواطنين والمقيمين مزيجاً من المعلومات القيمة والمحتوى الملهم، بغض النظر عن لغتهم الأم، فالإنجليزية هي لغة التفاهم العالمية الجامعة للثقافات والحضارات من كل مكان حول العالم".

وختم آل إبراهيم: "هدفنا هو الوصول إلى أكبر شريحة جماهيرية متنوعة ثقافياً وحضارياً، وبالتالي الإسهام في تحقيق أهداف المملكة للمرحلة القادمة ودفع عجلة التطور والنمو اللذين تشهدهما البلاد في مختلف المجالات."

MBC LOUD FM- Danah
من 4
  • MBC LOUD FM- Danah
  • MBC LOUD FM- Jay R and Danah
  • MBC LOUD FM- Jay R and Danah
  • MBC LOUD FM - Director of Audio and Music in MBC Group Ziad Hamza
(4 صور)
MBC LOUD FM- Danah
MBC LOUD FM- Danah
MBC LOUD FM- Jay R and Danah
MBC LOUD FM- Jay R and Danah
MBC LOUD FM- Jay R and Danah
MBC LOUD FM- Jay R and Danah
MBC LOUD FM - Director of Audio and Music in MBC Group Ziad Hamza
MBC LOUD FM - Director of Audio and Music in MBC Group Ziad Hamza

بدوره، قال زياد حمزة، مدير عام القطاع الإذاعي والموسيقي في "مجموعة MBC": "تهدف هذه الانطلاقة الإذاعية الجديدة إلى تغيير أنماط استماع الجمهور للراديو، والارتقاء بكيفية استمتاعهم بالمحتوى الإذاعي والموسيقي، وجعل المستمعين على تواصل مع نظرائهم حول العالم عبر توفير محتوى إذاعي متميز يحمل قالباً عالمياً بامتياز في الشكل والمضمون".

الجدير ذكره أن من قام بتنفيذ الرؤية البرامجية هو طارق مجدلاني، الذي انضم إلى "MBC LOUD FM" ليشغل فيها منصب مدير المحطة.

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