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الأمير هاري وزوجته ميغان - صورة أرشيفية

استمرت ساعات.. هاري وميغان يتعرضان لمطاردة خطيرة بالسيارات

دبي - العربية.نت
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كشف متحدث باسم الأمير البريطاني هاري، اليوم الأربعاء، أن الأمير وزوجته ميغان تعرضا لمطاردة خطيرة بالسيارات من مصوري "الباباراتزي".

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كما أوضح المتحدث في بيان أن المطاردة استمرت أكثر من ساعتين والسيارات شارفت على التصادم أكثر من مرة، واصفاً الحادثة بأنها "شبه كارثية".

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وتابع البيان أن المطاردة أسفرت عن تصادمات قريبة متعددة شملت سائقين آخرين على الطريق ومشاة واثنين من ضباط شرطة نيويورك".

كذلك، أضاف البيان "بينما تأتي شهرة الشخصية العامة من مستوى اهتمام الجمهور، فإنها لا يجب أن تأتي أبدا على حساب سلامة المرء".

ووقعت المطاردة بعد أن حضر الثنائي المثير للجدل حفلا لتوزيع الجوائز في نيويورك أمس الثلاثاء، حيث تم تكريم ميغان بجائزة امرأة ذات رؤية من مؤسسة السيدة، وذلك لجهودها العالمية التي تدعو فيها إلى تمكين النساء والفتيات.

هاري يتوسط ميغان ووالدتها في حفل نيويورك يوم الثلاثاء
هاري يتوسط ميغان ووالدتها في حفل نيويورك يوم الثلاثاء

وتقاعد هاري وزوجته ميغان ماركل (41 عاماً) من واجباتهما الملكية الرسمية عام 2020، وأسسا حياة جديدة في كاليفورنيا. ولدى الزوجين الآن طفلان؛ هما أرشي في الثالثة من العمر وليليبت في عامها الأول.

يذكر أن والدة هاري، الأميرة ديانا، قد توفيت في حادث سيارة 1997 عندما كان مصورو المشاهير يطاردونها في باريس.

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