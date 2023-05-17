بث مشاهد جنسية على الهواء.. مدير قناة شغلت الجزائر إلى السجن

أشهر مرت على قضية بث مشاهد عارية على هواء إحدى المحطات الفضائية، والتي شغلت الجزائر في نوفمبر الماضي.
إلا أن جديداً طرأ أمس على هذه القضية، بعد أن قضت محكمة الجنح بمدينة "سيدي أمحمد" بولاية الجزائر بسجن مدير عام محطة "الأجواء" الخاصة، إثر إدانته مع موظفين ببث "مشاهد مخلة بالحياء"، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.
فقد حكم على مدير القناة زوبيري بوشاقور بالسجن ثلاث سنوات.
رئيس التحرير أيضا وصحافية
كما أصدرت المحكمة ذاتها قراراً يقضي بحبس سنة لكل من رئيس تحرير المحطة وإحدى الصحفيات في القناة على ذمة القضية.
أتت تلك الأحكام بعد أن وجهت للمحكومين تهماً في نوفمبر من العام الماضي ببث مشاهد جنسية اعتبرت مخلة بالحياء العام.
يذكر أن هيئة "ضبط السمعي والبصري" كانت قررت العام الماضي إغلاق تلك القناة نهائياً بعد الحادث المذكور، الذي أثار ضجة في البلاد، وغضباً بين العديد من الجزائريين لاسيما على مواقع التواصل.
وبررت قرارها هذا حينها ببث القناة لقطات "تتنافى مع قيم المجتمع"، على الرغم من أن المحطة أصدرت بياناً في حينه أكدت اعتذارها للشعب الجزائري، موضحة أنه كان "خطأ فادحاً".
-
رئيس "شات جي بي تي" يكشف أسوأ مخاوفه: نعم قد يضر العالم!"شهد شاهد من أهله" هذا ما طبقه رئيس شركة "open ai" للذكاء الاصطناعي التي تصنع "شات جي بي تي"، سامويل ألتمان، محذراً من مخاطر تلك التقنية التي ضج بها ... تكنولوجيا
-
شاهد.. ما هي نصيحة إيلون ماسك المهنية لأولادهيعرف عن مالك تويتر الجديد إلى جانب مشاغباته، وتصرفاته وتصريحاته المثيرة للجدل بأنه محب للأطفال، بل وحث أكثر من مرة الناس على الإنجاب، محذراً من أن ... سوشيال ميديا
-
سألوا الذكاء الاصطناعي عمن تسبب بموت الأميرة ديانا فرد بصورتينمع أن "الذكاء الاصطناعي" لا يزال رضيعاً، بالكاد يحبو، إلا أنه بدأ يثير الجدل والمتاعب، ومنها ما حدث لأحد مستخدمي TikTok حين سأل "الذكاء" الأحد عمن ... الأخيرة