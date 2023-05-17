هل لجأت للسحر لتفرق بين كريستيانو وجورجينا؟.. والدة اللاعب ترد

فيما تواصل الشائعات ملاحقة حياة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا رودريغيز، أعلنت والدته دولوريس أفيرو إقدامها على اللجوء إلى القانون للرد على أخبار تداولتها وسائل الإعلام البرتغالية التي تحدثت عن لجوء الأم للسحر والشعوذة بغية إحداث أزمة حقيقية في علاقة ابنها بشريكته الأرجنتينية.

ونشرت والدة النجم البرتغالي بياناً باللغة البرتغالية على حسابها في "إنستغرام" أمس الثلاثاء، أوضحت فيه أنها اتجهت إلى القضاء لرفع دعوى ضد كل هذه الأكاذيب، مشيرة إلى أن إحدى الصحف البرتغالية المعروفة، تستخدم اسم عائلتها للترويج لنفسها.

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كما أرفقت على الصورة التي تحمل عنوان (عاجل) "ما تم نشره أخبار كاذبة وافتراءات مروعة بحقي لا صحة لها"، مبينة أن الصحيفة زعمت قيامها بأفعال لتدمر سعادة نجلها.

وكانت وسائل إعلام برتغالية تحدثت عن عدم إعجاب والدة اللاعب الشهير بجورجينا ورغبتها في حدوث الانفصال بينهما، ولجوئها للسحر والشعوذة لتحقيق هذه الغاية.

مجرد أكاذيب

وقبلها بأيام نفت دولوريس أفيرو وجود خلافات كبيرة بين ابنها وعارضة الأزياء الشهيرة، مؤكدة أن كل هذا مجرد إشاعات وأكاذيب وليس لها أي أساس من الصحة"، مشيرة إلى أن كل زوجين يتجادلان.

وجاءت تصريحات والدة رونالدو لتنفي شائعات رفضها لزواج كريستيانو من جورجينا بحسب ما نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية في يناير/كانون الثاني الماضي.

للاستفادة من أمواله

وادعت الصحيفة في مطلع عام 2023، أن دولوريس ترى جورجينا لا تحب رونالدو وتعرفه فقط من أجل الاستفادة بأمواله، وهو ما يجعلها ترفض فكرة زواجهما.

في المقابل، نفى الثنائي رونالدو وجورجينا في وقت سابق تقارير محلية تحدثت عن إمكانية انفصالهما، بسبب رفض اللاعب البرتغالي لبعض تصرفات صديقته، حيث ردت الأخيرة بنشر أغنية للتلميح أن من يطلقون هذه الشائعات هم مجموعة من الحقدة والحاسدين.

فيما نشر اللاعب صورة تجمعه بالعارضة الشابة عبر حسابه في إنستغرام وكتب "يعيش الحب".

وارتبط المهاجم البرتغالي وجورجينا منذ عام 2016، وأنجبا ألانا مارتينا (12 نوفمبر 2017) وبيلا إزميرالدا (18 أبريل 2022)، إضافة إلى اعتنائها بكريستيانو جونيور، المولود في عام 2010 من أم مجهولة، والتوأم إيفا وماتيو المولودان في عام 2017 من أم بديلة أيضاً.