التفاصيل أثارت ضجة عارمة.. كاميرا ترصد جثة فتاة محمولة على دراجة ليلاً

أثار مشهد متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لواقعة نقل مواطن هندي لطفلته المتوفاة، من المستشفى إلى قريته على دراجته النارية بولاية ماديا براديش ضجة واسعة في الهند.

ويظهر الفيديو الأب المكلوم واسمه لاكسمان سينغ، حاملا جثة ابنته ذات الـ 13 ربيعا، على دراجته النارية في ساعة متأخرة من الليل.

Video 1 :- 4 days ago in Madhya Pradesh, an animal ambulance with photo of Modi and Shivraj ji was ceremonially launched. Photo



2:- Relatives were forced to take dead daughter's dead body on a motorcycle in Shahdol. The difference is clear, that in Madhya Pradesh, 1/2 pic.twitter.com/oloEjpRMOC — Bhopal Congress (@Bhopalinc) May 17, 2023

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وقال الأب فيما بعد لوسائل الإعلام الهندية إن ابنته توفيت بسبب "فقر الدم المنجلي" ليلة الاثنين الفائت، مشيرا إلى أنه طلب من سلطات المستشفى الحصول على سيارة إسعاف، لكنه أُبلغ أن القوانين تمنع ابتعاد سيارة الإسعاف عن المستشفى أكثر من 15 كيلومترًا.

وأفاد الأب أن السلطات المعنية طلبت منه تدبر أمر نقل ابنته بنفسه، فاضطر لفقره إلى نقلها على متن دراجة نارية.