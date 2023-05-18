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جثة على دراجة

التفاصيل أثارت ضجة عارمة.. كاميرا ترصد جثة فتاة محمولة على دراجة ليلاً

يظهر في الفيديو أحد الأشخاص يحمل جثة فتاة عمرها 13 ربيعا، على دراجته النارية في ساعة متأخرة من الليل

العربية.نت
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أثار مشهد متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لواقعة نقل مواطن هندي لطفلته المتوفاة، من المستشفى إلى قريته على دراجته النارية بولاية ماديا براديش ضجة واسعة في الهند.

ويظهر الفيديو الأب المكلوم واسمه لاكسمان سينغ، حاملا جثة ابنته ذات الـ 13 ربيعا، على دراجته النارية في ساعة متأخرة من الليل.

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وقال الأب فيما بعد لوسائل الإعلام الهندية إن ابنته توفيت بسبب "فقر الدم المنجلي" ليلة الاثنين الفائت، مشيرا إلى أنه طلب من سلطات المستشفى الحصول على سيارة إسعاف، لكنه أُبلغ أن القوانين تمنع ابتعاد سيارة الإسعاف عن المستشفى أكثر من 15 كيلومترًا.

وأفاد الأب أن السلطات المعنية طلبت منه تدبر أمر نقل ابنته بنفسه، فاضطر لفقره إلى نقلها على متن دراجة نارية.

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