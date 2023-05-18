بالصور.. "حفلة سمر" عسكرية استعداداً لزفاف ولي العهد الأردني

مظاهر الاحتفالات بدأت تظهر في الأردن، استعدادا لزفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين على الآنسة رجوة خالد السيف، والذي من المقرر أن يتم يوم 1 يونيو/حزيران.

احتفال مهيب سيقام بتقاليد ملكية أردنية عريقة متوارثة وحاضرة في ذاكرة الأردنيين والعالم، حيث ستتبع مراسم حفل الزفاف التقاليد والبروتوكولات الخاصة بالأعراس الملكية الهاشمية الأردنية.





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ليلة سمر

وأقام منتسبو لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي/40، أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الوسطى، ليلة سمر أردنية احتفاء بقرب زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الذي يشغل منصب مساعد قائد سرية في كتيبة المدرعات/2 الملكية، إحدى وحدات اللواء.

وشارك ولي العهد الأردني، رفاقه من الضباط وضباط الصف والجنود، بحضور الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، احتفاءهم الذي اشتمل على فقرات شعرية وغنائية ووصلة سامر ودبكة شعبية، فضلا عن شد الحبل وتركيب الأسلحة وفكها.

وهنأ قائد اللواء العميد الركن فؤاد علي العياصرة، ولي العهد بهذه المناسبة العزيزة، معربا باسمه وباسم منتسبي اللواء عن تقديرهم واعتزازهم بسموه.

وأشاد بما عرفوه في شخص ولي العهد من تواضع ومحبة، وامتثال بقيم وروح الجندية ونواميسها العسكرية التي يزينها حُسن النظام والانضباط، وتزيدها القدرة والكفاءة والاحترافية ألقا وتميزا.

ومن المقرر أن يعقد قران ولي العهد في قصر زهران بعمّان أحد أقدم القصور التي تم تشييدها في العاصمة، حيث شهد العديد من الأعراس الملكية، من أبرزها حفل زفاف والده الملك عبدالله الثاني وجده المغفور له الملك الحسين بن طلال.