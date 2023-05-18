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حبوب البن تلك تزرع وتحمص على جانب بركان في سيلا دي باندو القريبة من حدود بنما وكوستاريكا

قهوة تبكي مرتشفها! هل تدفع 1500 دولار مقابلها؟

يحتاج من الزبون طلبها مقدما قبل أسبوعين

العربية.نت _ وكالات
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خطف مقهى أسترالي الأنظار وأثار الفضول ليس فقط محليا بل حتى عالميا، حيث تناقلت عدة وسائل إعلام أجنبية ما أسمتها ظاهرة غريبة استحدثها مقهى في أستراليا يقدم فنجانا من القهوة الخاصة بسعر يصل إلى 1500 دولار.

ولما طرح الجميع السؤال عن سبب السعر الباهظ لفنجان القهوة، يبرر المقهى ذلك بصعوبة صنع الفنجان الواحد الذي يحتاج من الزبون طلبه مقدما قبل أسبوعين حتى يتمكن القائمون على المقهى من نقل الحبوب من بنما إلى أستراليا.

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ووفق ما أوردته صحيفة "ديلي ميل"، فإن حبوب البن تلك تزرع وتحمص على جانب بركان في سيلا دي باندو، القريبة من حدود بنما وكوستاريكا، على ارتفاع 1700 متر فوق مستوى سطح البحر.

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وأكد مالك المقهى أن مذاق القهوة لا مثيل له، وحصد درجة تزيد عن 90 من رابطة القهوة المتخصصة بتصنيف المذاق، وهذا ما يجعله من أعلى التصنيفات في العالم، مردفا أن تلك القهوة استثنائية تجعل الناس يبكون لشدة روعتها.

وتصب القهوة في الفنجان بشكل يدوي، وبعدها تضاف فوقها المياه الساخنة ببطء وعلى مراحل حتى لا يفسد المذاق.

وأفادت المصار أنه حتى الآن قام زبونان فقط بطلب القهوة.

فهل ستكون أنت الثالث؟

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