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The coffin of Queen Elizabeth II with the Imperial State Crown resting on top lies in St. George’s Chapel at Windsor Castle on September 19, 2022 in Windsor, west of London, after making its final journey to Windsor Castle after the State Funeral Service. (Pool/AFP)
من جنازة الملكة اليزابيث
بريطانيا

162 مليون جنيه إسترليني.. تكلفة جنازة الملكة إليزابيث

كانت الجنازة الرسمية للملكة الراحلة، والتي نظمت في 19 سبتمبر، الأولى من نوعها في المملكة المتحدة منذ جنازة ونستون تشرشل عام 1965

العربية.نت
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كلفت جنازة الملكة إليزابيث الثانية ومراسم تسجية جثمانها، التي أقيمت العام الماضي، الحكومة البريطانية ما يقدر بنحو 162 مليون جنيه إسترليني (حوالي 200 مليون دولار)، حسب ما قالت وزارة الخزانة البريطانية، الخميس.

وكانت الجنازة الرسمية للملكة الراحلة، والتي نظمت في 19 سبتمبر، الأولى من نوعها في المملكة المتحدة منذ جنازة رئيس الوزراء السابق ونستون تشرشل عام 1965.

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أقيمت الجنازة، التي حضرها زعماء وكبار الشخصيات من أرجاء العالم، بعد 10 أيام من الحداد الوطني بعد وفاة الملكة في 8 سبتمبر بعدما اعتلت عرش المملكة المتحدة طوال 70 عاماً.

من جنازة الملكة اليزابيث
من 17
  • من جنازة الملكة اليزابيث
  • من جنازة الملكة اليزابيث
  • من جنازة الملكة اليزابيث
  • من جنازة الملكة اليزابيث
  • من جنازة الملكة اليزابيث
  • من جنازة الملكة اليزابيث
  • من جنازة الملكة اليزابيث
  • من جنازة الملكة اليزابيث
  • من جنازة الملكة اليزابيث
  • من جنازة الملكة اليزابيث
  • من جنازة الملكة اليزابيث
  • من جنازة الملكة اليزابيث
  • من جنازة الملكة اليزابيث
  • من جنازة الملكة اليزابيث
  • من جنازة الملكة اليزابيث
  • من جنازة الملكة اليزابيث
  • من جنازة الملكة اليزابيث
(17 صور)
من جنازة الملكة اليزابيث
من جنازة الملكة اليزابيث
من جنازة الملكة اليزابيث
من جنازة الملكة اليزابيث
من جنازة الملكة اليزابيث
من جنازة الملكة اليزابيث
من جنازة الملكة اليزابيث
من جنازة الملكة اليزابيث
من جنازة الملكة اليزابيث
من جنازة الملكة اليزابيث
من جنازة الملكة اليزابيث
من جنازة الملكة اليزابيث
من جنازة الملكة اليزابيث
من جنازة الملكة اليزابيث
من جنازة الملكة اليزابيث
من جنازة الملكة اليزابيث
من جنازة الملكة اليزابيث
من جنازة الملكة اليزابيث
من جنازة الملكة اليزابيث
من جنازة الملكة اليزابيث
من جنازة الملكة اليزابيث
من جنازة الملكة اليزابيث
من جنازة الملكة اليزابيث
من جنازة الملكة اليزابيث
من جنازة الملكة اليزابيث
من جنازة الملكة اليزابيث
من جنازة الملكة اليزابيث
من جنازة الملكة اليزابيث
من جنازة الملكة اليزابيث
من جنازة الملكة اليزابيث
من جنازة الملكة اليزابيث
من جنازة الملكة اليزابيث
من جنازة الملكة اليزابيث
من جنازة الملكة اليزابيث
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انجذب انتباه مئات الآلاف من الأشخاص إلى قاعة وستمنستر لرؤية جثمان الملكة الأطول خدمة في المملكة المتحدة مسجى.

نشرت تكاليف الجنازة، يوم الخميس، كجزء من بيان مكتوب أحيل إلى مجلس العموم.

وفي هذا السياق، قال جون غلين، السكرتير الأول لوزارة الخزانة، في البيان "كانت أولويات الحكومة أن تجري هذه الأحداث بسلاسة وبمستوى مناسب من الكرامة، مع ضمان سلامة وأمن الجمهور في جميع الأوقات".

يذكر أنه تم دفن إليزابيث وزوجها الأمير فيليب في كنيسة القديس جورج بقلعة وندسور.

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