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iStock-تسونامي (تعبيرية من آيستوك)
تعبيرية
كوارث طبيعية

تحذير من تسونامي بعد زلزال بقوة 7.7 درجة قبالة كاليدونيا الجديدة

هيئة المسح الجيولوجي الأميركية: الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات

العربية.نت، وكالات
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قالت السلطات إن تحذيرا من موجات مد عاتية "تسونامي" صدر اليوم الجمعة بعد وقوع زلزال بقوة 7.7 درجة جنوب شرق جزر لويالتي في كاليدونيا الجديدة.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

تعبيرية
تعبيرية
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ووفقا للنظام الأميركي للتحذير من موجات تسونامي فقد أعقب الزلزال صدور تحذير من احتمال حدوث تسونامي في كاليدونيا الجديدة وفيجي وفانواتو.

قال مركز التحذير من موجات التسونامي في المحيط الهادي إنّ تشكل موجة مدّ هو أمر "ممكن" الحدوث ضمن شعاع قدره ألف كيلومتر حول مركز الزلزال.

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