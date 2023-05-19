رجل يقتحم مدخل الفاتيكان بسيارة
السائق الذي لم تُحدّد هويته سُجن في زنزانة في الفاتيكان ووضع في تصرف السلطات القضائية
اقتحم رجل يعاني اختلالاً مدخل الفاتيكان بسيارته مساء الخميس، وتم توقيفه، بحسب الدائرة الصحافية للكرسي الرسولي.
ووصل السائق إلى أحد مداخل الفاتيكان بعيد الساعة 20,00 (18,00 بتوقيت غرينتش)، وبعدما منعه الحرس السويسري من الدخول لعدم حصوله على إذن، عاد "بسرعة كبيرة واقتحم اثنتين من نقاط التفتيش"، بحسب المصدر ذاته.
وأطلق مفتش في الدرك في الفاتيكان رصاصة على إطارات السيارة من دون أن يتمكن من إيقافها.
وأُطلق إنذار وأُغلقت مداخل أخرى للفاتيكان.
وتوقفت السيارة داخل حرم مدينة الفاتيكان "وترجّل الرجل وسيطرت عليه قوات الدرك"، بحسب المصدر نفسه.
وأضافت الدائرة الصحافية للكرسي الرسولي أن السائق "أُخضع لفحص طبي على الفور، خلص" إلى أنه يعاني من "اختلال نفسي خطير".
وأفاد البيان بأن السائق الذي لم تُحدّد هويته، سُجن في زنزانة في الفاتيكان ووضع في تصرف السلطات القضائية.
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