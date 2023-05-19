صيني حامل نوبل بالأدب ألقى كلمة ساعده الذكاء الاصطناعي بكتابتها

اعترف روائي وكاتب قصص قصيرة صيني، فاز في 2012 بجائزة نوبل بالأدب "لنجاحه في المزج بين الخيال والواقع والبعد التاريخي والاجتماعي بأعماله الروائية والقصصية" هو Mo Yan البالغ 68 عاما، أنه استخدم "الذكاء الاجتماعي" عبر المدردش الروبوتي ChatGPT بالذات، ليكتب له الكلمة التي ألقاها في حفل أقامته مجلة Shouhuo الأدبية الصينية لمناسبة مرور 65 سنة على تأسيسها.

مو يان، الموصوف بأنه "واحد من أشهر الأدباء الصينيين، وأعماله هي أكثر ما تمنع السلطات نشرها" على حد ما قرأت "العربية.نت" بسيرته، فاز قبل مدة بالجائزة الأولى المرموقة بتصنيفات الروايات لعام 2021 عن أحدث أعماله، وهي رواية صدرت ذلك العام بعنوان "وين تشينج، المدينة المفقودة" وما زالت تحتل صدارة البيع في عدد من الدول.

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وفي الكلمة التي ألقاها الأربعاء، اعترف الحائز على نوبل بالأدب أنه واجه صعوبات بكتابتها، وفشل في محاولات عدة بنسج ما يحتاج من عبارات، لذلك طلب المساعدة من "الذكاء" عبر طالب دكتوراه، يستخدم "شات جي بي تي" ليمده بعبارات رئيسية، تمثل جوانب مهمة من حياة صديق له، اسمه "يو هوا" فاز بجائزة تكريمية، فزوده سريعا بخطاب من 1000 كلمة "أنتجه بأسلوب أدبي يذكرنا بأعمال شكسبير"، وفقا لتعبيره في ما اعترف به.

وأثار طلب "مو يان" لمدد من "الذكاء الاصطناعي" في الكتابة الأدبية، نقاشات في مواقع التواصل، كما بين النقاد والكتاب الحاضرين في الحفل، ممن شكك بعضهم بقدرة "الذكاء" على الأصالة والإبداع بالكتابة، لكن آخرين اعتبروا أن استخدامه للمدردش كان مهما في التقاطع المتزايد بين التكنولوجيا والأدب، مما يوضح كيفية استمرار الذكاء الاصطناعي في التأثير على مختلف المجالات الإبداعية، وتقديم وجهات نظر جديدة، وحلول مبتكرة لمستقبل الكتابة.