عصابة تسطو على منزل إيلي صعب بباريس.. وهكذا تم ضبطها

في ساعات متأخرة من ليل الخميس-الجمعة ألقت الشرطة الفرنسية القبض على ستة مجرمين حاولوا سرقة شقة مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب التي تقع في الدائرة السادسة عشر في العاصمة الفرنسية باريس.

وكان أحد سكان المبنى قد شعر بحركة غير اعتيادية في منزل صعب، ما دفعه للاتصال بمركز الشرطة الأقرب الذي يقع في الحي. ولحظة وصول الشرطة، فوجئ عناصر الأمن بوجود رجل يراقب الشارع وينتظر نزول رفاقه اللصوص من شقة إيلي صعب.

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وبعد عملية تمشيط سريعة للمنطقة لاحظت الشرطة الفرنسية وجود شخص ثالث يقف على نافذة بيت صعب للمراقبة. وبعد بضع دقائق وصلت التعزيزات الأمنية وتوغلت في المبنى. وعند وصول رجال الشرطة للطابق الثالث الذي تقع فيه شقة إيلي صعب اكتشفوا أن الباب الرئيسي مغلق من الداخل، مع العلم بأن المصمم وعائلته لم يكونوا داخل هذه الشقة يوم الخميس.

وبينما كان اللصوص المحاصرون بالشقة في حالة من الذعر ويحاولون الفرار، قامت قوات الأمن بكسر الباب الرئيسي للشقة ودخلتها بالقوة بحثاً عن المجرمين.

وجد الشرطيون داخل الشقة خمسة أشخاص، جميعهم فوق سن الـ18، وقد حاول بعضهم مقاومة الشرطة قبل السيطرة عليهم جميعاً واعتقالهم. وقامت الشرطة بتفتيش كافة غرف الشقة واكتشفت أن اللصوص فتحوا إحدى خزائن غرف النوم وكانت العصابة على وشك كسر خزنة مجوهرات مثبة في الحائط.

كما ضبطت الشرطة الفرنسية ثلاث سيارات للمشتبه بهم في الشارع. وتم اعتقال اللصوص الـ6 في مركز الشرطة بانتظار جلسات الاستماع أمام المدعي العام قبل اتخاذ قرار بشأن متابعة هذا الملف.