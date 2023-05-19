رعب واشمئزاز.. شاهد السماء تمطر ديدانا تغطي الشوارع بطبقة سميكة

مشاهد رعب ومثيرة للاشمئزاز في الوقت عينه، تظهر آلاف الديدان البيضاء كالمطر "تهطل" من السماء وتغطي الطريق بطبقة سميكة من الحشرات في الهند.

نزلت الديدان مثل قصاصات الورق الملون في مشهد صاعق وتهبط على الأرض في ولاية بيهار، وهي ولاية شرق الهند على الحدود مع نيبال، يوم الثلاثاء.

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هذه المشاهد أحدثها فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وحصد ملايين المشاهدات. وشوهدت الحشرات المجهولة الهوية، وهي تملأ الطريق وتركت السكان المحليون في صدمة، بينما أغلق الكثير أبوابهم خوفا من المشهد المرعب، ولم يكن من المعروف ما الذي تسبب في سقوط الديدان أو إن كانت ديدانا فعلا.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية في الهند أن أحداً لم يصب بأذي إثر الحادث المثير للاشمئزاز، وهي ليست المرة الأولى التي تظهر فيها مخلوقات شبيهة بالديدان تمطر من السماء.

وكشف خبراء النبات أن ما شوهد قد يكون ما يسمى بـ "قطرات المطر الديدانية" والتي كانت على الأرجح "أوراق" نوع من أشجار "الحور"، و التي تنمو في المنطقة، وتشبه اليرقات، أو على أنها هياكل متعرجة شبيهة بالديدان.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تحدث فيها مثل هذه الظاهرة الغريبة والمثيرة للرعب، حيث سقطت الآلاف من ديدان الأرض الحية من السماء في ظاهرة نادرة عبر مساحات شاسعة من جنوب البلاد.

وشهدت مقاطعة "لياونينغ" في الصين أيضا حادثة مماثلة في مارس الماضي أظهرت ما بدا وكأنه ديدان الأرض تسقط من السماء، وتم تحذير السكان لاحقا بحمل المظلات لحماية أنفسهم من سقوط الديدان عليهم، وتم تداول مقاطع فيديو على الإنترنت تظهر عمليات الزحف المخيفة وهي تغطي السيارات في الشوارع.

وفي أستراليا، شهدت مناطق نائية مشاهد صادمة أيضا بعد أن بدأت الأسماك الحية الصغيرة بالتساقط من السماء، وفسر العلماء هذه الظاهرة الغريبة بأن الرياح الموسمية من المحتمل أن تكون ناجمة عن عواصف قوية، مثل الأعاصير، ويمكنها أن تحمل المخلوقات الصغيرة وإسقاطها في أماكن أخرى.