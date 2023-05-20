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People enjoy the sea at the beach in Seenigama December 20, 2014. More than 250,000 people died in the tsunami on December 26, 2004, which was triggered by a 9.0-magnitude earthquake off the coast of Indonesia's Sumatra island. Indonesia bore the brunt, but Sri Lanka was the next worst-affected country with a death toll of about 40,000. Seenigama, about 110 km (70 miles) south of the island nation's capital, Colombo, was hit particularly hard by the tsunami because reefs that might have shielded it had been destroyed by years of coral mining. Picture taken December 20, 2014. To match Feature TSUNAMI-ANNIVERSARY/SRILANKA REUTERS/Dinuka Liyanawatte (SRI LANKA - Tags: DISASTER ENVIRONMENT ANNIVERSARY)
تعبيرية
كوارث طبيعية

زلزال ثانٍ بقوة 7.1 درجة يضرب شرق كاليدونيا الجديدة

أمواج مد قد تصل إلى جزر فيجي وكيريباتي وفانواتو وواليس وفوتونا

العربية.نت، وكالات
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ضرب زلزال بقوّة 7.1 درجة، السبت، المحيط الهادي شرق كاليدونيا الجديدة، وفق ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، غداة وقوع زلزال قوي في المنطقة نفسها.

وذكر المصدر نفسه أن الزلزال رُصِد على عمق 35 كيلومتراً على بُعد نحو 300 كيلومتر شرق سواحل كاليدونيا.

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وقال مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادي إن أي موجات مد "محتملة" يجب أن يبلغ ارتفاعها أقل من 30 سنتيمترا.

وأشار إلى أن الأمواج قد تصل إلى جزر فيجي وكيريباتي وفانواتو وواليس وفوتونا، وذلك بعد إصداره إنذارا للسواحل الواقعة على بُعد أقل من 300 كيلومتر من مركز الزلزال.

رفع حالة الإنذار بحدوث تسونامي بعد زلزال بقوة 7.7 قبالة كاليدونيا الجديدة الأخيرة كوارث طبيعية رفع حالة الإنذار بحدوث تسونامي بعد زلزال بقوة 7.7 قبالة كاليدونيا الجديدة

إلا أن مكتب الأرصاد الجوية في أستراليا قال إنه لا يوجد خطر من حدوث موجات تسونامي على البر الرئيسي لأستراليا والجزر والأقاليم.

والجمعة، وقع زلزال شدته 7.7 درجة على مقياس ريختر في المحيط الهادي على بعد 300 كلم جنوب شرقي كاليدونيا الجديدة، حيث أخلي الساحل مؤقتا بسبب خطر حدوث تسونامي. وأثار الزلزال مخاوف من حدوث أمواج مد على سواحل كاليدونيا الجديدة، وكذلك في بعض المناطق الساحلية في فانواتو.

وتشهد منطقة "حزام النار" في المحيط الهادي نشاطا زلزاليا مستمرا مع اصطدام الصفائح التكتونية بعضها بالبعض الآخر.

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