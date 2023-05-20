زلزال ثانٍ بقوة 7.1 درجة يضرب شرق كاليدونيا الجديدة
أمواج مد قد تصل إلى جزر فيجي وكيريباتي وفانواتو وواليس وفوتونا
ضرب زلزال بقوّة 7.1 درجة، السبت، المحيط الهادي شرق كاليدونيا الجديدة، وفق ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، غداة وقوع زلزال قوي في المنطقة نفسها.
وذكر المصدر نفسه أن الزلزال رُصِد على عمق 35 كيلومتراً على بُعد نحو 300 كيلومتر شرق سواحل كاليدونيا.
وقال مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادي إن أي موجات مد "محتملة" يجب أن يبلغ ارتفاعها أقل من 30 سنتيمترا.
وأشار إلى أن الأمواج قد تصل إلى جزر فيجي وكيريباتي وفانواتو وواليس وفوتونا، وذلك بعد إصداره إنذارا للسواحل الواقعة على بُعد أقل من 300 كيلومتر من مركز الزلزال.
إلا أن مكتب الأرصاد الجوية في أستراليا قال إنه لا يوجد خطر من حدوث موجات تسونامي على البر الرئيسي لأستراليا والجزر والأقاليم.
والجمعة، وقع زلزال شدته 7.7 درجة على مقياس ريختر في المحيط الهادي على بعد 300 كلم جنوب شرقي كاليدونيا الجديدة، حيث أخلي الساحل مؤقتا بسبب خطر حدوث تسونامي. وأثار الزلزال مخاوف من حدوث أمواج مد على سواحل كاليدونيا الجديدة، وكذلك في بعض المناطق الساحلية في فانواتو.
وتشهد منطقة "حزام النار" في المحيط الهادي نشاطا زلزاليا مستمرا مع اصطدام الصفائح التكتونية بعضها بالبعض الآخر.
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