تحرّش يهدد مشاركة منتخب العراق بكأس العالم للشباب في كرة القدم

قبل ساعات من بدء بطولة كأس العالم في كرة القدم للشباب تحت 20 سنة، اليوم السبت، في الأرجنتين، اندلع ما يهدد منتخب العراق، المشارك مع منتخبات 23 دولة بالمسابقة، من أن أحد لاعبيه تحرش جنسيا مساء الخميس بموظفة في مطعم يقع بأعلى طابق من فندق Dazzler حيث ينزل المنتخب في مدينة La Plata البعيدة 60 كيلومترا عن عاصمة الأرجنتين بوينس آيرس.

روت الموظفة، أن اللاعب أرغمها على ملامسة المحظور بجسمها، فعاندته وبدأت تصرخ طلبا للنجدة، وفقا لما طالعت "العربية.نت" بوسائل إعلام محلية، منها موقع صحيفة El Editor Platense الرياضية، والمضيفة بخبرها أن اجتماعا عقده على عجل مديرون في FIFA ومثلهم من الفندق والمنتخب، بحضور مترجم، تقرر فيه عدم الكشف عن اسم المتحرش، واعتبار ما حدث "خطأ" من جانبه، فيما لم توجه الضحية أي اتهامات للاعب.

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كما نفى الوفد العراقي "كل هذه الأخبار المتناقلة، غير الدقيقة والشائعات التي روجت لها بعض المواقع الإلكترونية الأرجنتينية صباح اليوم الجمعة، بخصوص حدوث مشاكل داخل مقر إقامة منتخبنا الشبابي في العاصمة بوينس آيرس"، بحسب ما أكد في بيان أصدره أمس، وأضاف فيه أيضا "أن الأمور طيبة، ولا يوجد ما يعكر صفو الوفد"، وفق تعبيره.

إلا أن صحيفة El Dia الصادرة أيضا في "لا بلاتا" حيث ستجري 18 مباراة من البطولة، بينها نصف النهائي والنهائي في 11 يونيو المقبل، استاءت من حل المشكل على عكس ما تشتهي، أي بطريقة "سلمية" كما يبدو، فحرضت بنشرها تقريرا عن المنتخب المكون وفده من 48 شخصا، والمقرر أن يلعب مباراته الأولى ضد الأوروغواي الاثنين المقبل.

وكانت الصحيفة حصلت على التقرير من الشرطة، من دون أن تذكر أنه أولي وغير مستند إلى تحقيق جدي وموثق، وفيه وردت مزاعم بأن أفرادا من المنتخب "ظهروا يتجولون في ممرات الفندق وقرب مكتب الاستقبال بملابسهم الداخلية، وقاموا بتشغيل نظام الإنذار من الحريق عمدا" وهو ما تم إبلاغه لرئيس الوفد عبر مترجم. كما وصل صدى ما فيه إلى داميان دوبيليه، المكلف بتنظيم كأس العالم تحت 20 سنة بوصفه مدير اتحاد كرة القدم الأرجنتيني، فطلب تقريرا آخر.

"ناموا بملابس السفر"

ونقل موقع راديو Continental الأرجنتيني، هذه المعلومات عن الصحيفة، وأضاف إليها جديدا، ملخصه أن Santiago Tangir مدير العلاقات الدولية بوزارة الأمن في مقاطعة بوينس آيرس، اتصل بالشرطة لإبلاغها أن ضابطاً سيتولى مسؤولية أمن المنتخب العراقي، من دون أن يذكر السبب ونوعية المسؤولية الأمنية.

وكان المنتخب عانى من مشكلات أخرى في رحلته إلى الأرجنتين التي وصل إليها صباح الأربعاء الماضي بعد 25 ساعة سفر، ليلعب ضمن المجموعة الرابعة، إلى جانب الأوروغواي وإنجلترا وتونس، منها أن "ليوث الرافدين" لم يجدوا حقائبهم حين وصلوا إلى المطار الأرجنتيني. كما "واجهوا مشكلة معدات التدريبات وملابس اللعب التي لم تصل إلى الأرجنتين للآن"بحسب ما تلخص "العربية.نت" ما طالعته في موقع winwin للأخبار الرياضية، لذلك نام جميعهم "بنفس ملابس السفر"، بحسب ما نقل "وين وين" عن أحد المصادر.