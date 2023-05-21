اعتقال "معلّمة العام" في أميركا لمعاشرتها تلميذاً عمره 16 عاماً
قبل 6 سنوات، اختاروها "معلمة العام" في مدرسة Yucaipa High School العاملة فيها منذ 2013 بمدينة "يوكايبا" في ولاية كاليفورنيا، وقبل ساعة من منتصف ليل الخميس الماضي، طرقت الشرطة بابها واعتقلتها بتهمة من الأسوأ والأبشع، هي إغواؤها لتلميذ في صفها، بالكاد عمره 16 سنة، ومعاشرته.
ونقلت وسائل إعلام أميركية عدة، منها شبكة Fox News التلفزيونية، أن السلطات المحلية تعتقد بوجود ضحايا آخرين لمعلمة الرياضيات Tracy Vanderhulst البالغة 38 عاما، والتي نراها في فيديو أدناه، يعود تاريخه إلى 7 سنوات مضت.
وكانت الشرطة نقلت المعلمة تريسي إلى"مركز الاحتجاز المركزي" بمقاطعة San Bernardino حيث تم الإفراج عنها أمس السبت بكفالة مقدارها 30 ألف دولار، وفقا لما ألمت به "العربية.نت" مما ذكره موقع صحيفة Conan Daily الوارد فيه أيضا، أن مدرستها وصفتها سابقا بأنها "لطيفة ومبتكرة، نأمل تربية أطفالنا على يديها" في منصة لها بفيسبوك، وأن راتبها السنوي، كان في 2020 أكثر من 109 آلاف دولار.
أما التلميذ الذي أغوته واستدرجته إلى حيث عاشرته في الخفاء السري مرارا، قبل أن يكشف أمره لعائلته، فمنعت السلطات نشر اسمه، أو عدد المرات التي استفردت به المعلمة في حال تمت معرفتها، إلى أن ينتهي التحقيق.
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