شاهد واحكم بأم عينك.. هل هذه أكبر ثمرة فراولة بالعالم؟

هل هذه أكبر ثمرة فراولة بالعالم؟، هو سؤال انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد انتشار صورة قال ناشروها إنها الأكبر للفاكهة الشهيرة الحمراء.

وظهر في الصورة رجل يحمل ما يبدو أنها ثمرة فراولة ضخمة، مع تعليقات مرافقة بأنها الأكبر في العالم.

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الأكبر في العالم

كما حصدت الصورة عشرات آلاف المشاركات والتعليقات على مواقع التواصل.

إلا أن هذا الكلام منافي للحقيقة تماما، فالصورة المنتشرة خاطئة، ولا علاقة لها بثمرة الفراولة، وفقا لخدمة وكالة "فرانس برس" لتقصي الحقائق.

بل هي بكل بساطة صورة على غرار عشرات الصور الغريبة التي اجتاحت مواقع التواصل في الأسابيع الماضية، مولّدة باستخدام برنامج للذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الوكالة أنه وفي فبراير/شباط من العام الماضي، انتشر تقرير عن أكبر ثمرة فراولة دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، جناها مزارع إسرائيلي.

وتبدو الثمرة في التقرير المصوّر أصغر بكثير من تلك الظاهرة في الصورة المتداولة حديثا.

كما أرشد التفتيش على محركات البحث أن الصورة منشورة في الأول من مايو على مجموعة على موقع فيسبوك للصور المولدة باستخدام الذكاء الاصطناعيّ إلى جانب صور أخرى مشابهة في غرابتها.

وعقب انتشار الصورة على نطاق واسع على أنها حقيقية، أعاد ناشرها ليوضح أنها مولدة بالذكاء الاصطناعي، وباستخدام برنامج "Midjourney" مستغربا حجم انتشار الصورة ونوع التعليقات عليها.

وله صور غريبة أخرى كثيرة نشرها في أوقات مختلفة مع الإشارة بوضوح أنه صممها بالذكاء الاصطناعي.

عشرات آلاف المشاركات والتعليقات

يشار إلى أن مستخدمين في مواقع التواصل الاجتماعي كانوا أعادوا نشر الصور المعدلة.

وحصدت الصورة عشرات آلاف المشاركات والتعليقات على مواقع التواصل.

ليتبين لاحقا أنها صورة غير حقيقية بل هي صورة مولّدة باستخدام برنامج للذكاء الاصطناعي، وانتشرت مع مثيرين غيرها خلال الفترة الماضية.