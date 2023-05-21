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من حفل حناء ولي عهد الأردن
من حفل حناء ولي عهد الأردن

شاهد.. حفل حناء لولي العهد الأردني في الكرك

دبي - العربية.نت
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ضمن استعدادات الأردن لزفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على السعودية الآنسة رجوة آل سيف، أقامت سيدات قرية النقع حفلة حناء، للأمير العريس الذي يعقد قرانه في 1 يونيو المقبل.

وانطلقت في قرية النقع في الغور الصافي، في الكرك جنوب الأردن، الاحتفالات الشعبية بعرس ولي العهد الأردني.

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وقبل أيام، أقام منتسبو لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي/40، أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الوسطى، ليلة سمر أردنية احتفاء بقرب زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الذي يشغل منصب مساعد قائد سرية في كتيبة المدرعات/2 الملكية، إحدى وحدات اللواء.

وشارك ولي العهد الأردني، رفاقه من الضباط وضباط الصف والجنود، بحضور الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، احتفاءهم الذي اشتمل على فقرات شعرية وغنائية ووصلة سامر ودبكة شعبية، فضلا عن شد الحبل وتركيب الأسلحة وفكها.

ومن المقرر أن يعقد قران ولي العهد في قصر زهران بعمّان أحد أقدم القصور التي تم تشييدها في العاصمة، حيث شهد العديد من الأعراس الملكية، من أبرزها حفل زفاف والده الملك عبدالله الثاني وجده المغفور له الملك الحسين بن طلال.

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