"وما نحن إلا جنازة مؤجلة".. شاب أردني تنبأ بوفاته قبلها بأيام

"وما نحن إلا جنازة مؤجلة، فاستقيمي أيتها النفس عسى أن يكون الرحيل قريباً"، كلمات حزينة وثقها الشاب الأردني الراحل "أحمد محمد الطراونة" قبل رحيله بـ 20 يوماً إثر حادث سير في محافظة الكرك جنوبي الأردن.

فارق الحياة في المستشفى

وتوفي الشاب أحمد محمد الطراونة والحاصل على درجة الدبلوم في التمريض، إثر حادث سير مؤسف وقع على طريق جامعة مؤتة في محافظة الكرك جنوبي الأردن، وذلك وفق ما أكده مصدر أمني لـ"العربية.نت".

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وقال المصدر إن الشاب العشريني نقل فوراً إلى مستشفى الكرك الحكومي، وما هي إلا ساعات قليلة وفارق الحياة.

وبحسب المصدر فإنه تم إجلاء الجثمان إلى قسم الطب الشرعي، والمباشرة بالتحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة.

منشور على "فيسبوك"

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي منشورا للشاب الراحل الطراونة كتب فيه: "وما نحن إلا جنازة مؤجلة، فاستقيمي أيتها النفس عسى أن يكون الرحيل قريباً"، لينتشر كالنار بهالشيم وسط حزن كبير بين أهله وأصدقائه.

والده محمد الطراونة نعاه بطريقة مؤثرة على "فيسبوك" وكتب: "ابني وفلذة كبدي أحمد محمد جميل الطراونه في ذمة الله".

وقد شيع جثمانه ظهر اليوم الأحد، في مقبرة بلدة أم حماط بمحافظة الكرك.



562 وفاة في عام

يشار إلى أنه في 2022، سُجل في الأردن قرابة 170 ألف حادث نتج عنها 562 وفاة ونحو 17 ألف إصابة، بحسب بيانات مديرية الأمن العام، التي أحيت قبل أيام يوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي.

وتؤكد مديرية الأمن العام أن جهودها التوعوية والرقابية أفضت إلى انخفاض الحوادث بنسبة 14% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2023. و بشأن مسبباتها جاء على رأس القائمة بحسب إدارة السير "السرعة الزائدة".