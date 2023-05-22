أخطاء ساذجة تعرض سيارتك للسرقة بمنتهى السهولة

كشف تقرير بريطاني عن أخطاء شائعة وبديهية تجعل السيارة أكثر عرضة لعمليات السطو والسرقة. فقد أشارت الخبيرة في أنظمة الحماية هايدي الصواف إلى 5 أخطاء ساذجة. وفق ما نقلت "ديلي ميل".
1 - من الأخطاء الساذجة نسيان أبواب السيارات مفتوحة حتى لو كانت لفترة قصيرة.
2- الاحتفاظ بالمفاتيح في مكان غير آمن، فيفضل إبقاء المفاتيح في أماكن بعيدة عن النوافذ في البيوت الأرضية.
ونصحت الصواف باختيار مكان مخفي في حقيبتك لوضع المفتاح بداخله، لإبقائها في مأمن من أي شخص قد يحاول فتحها.
3 - من الأخطاء الساذجة أيضا التي تعرض السيارات للسرقة وجود السيارة في أماكن مظلمة وخالية من كاميرات المراقبة، فالأفضل ترك السيارة في مكان يشهد حركة للمارة.
4- من الدوافع التي تسيل لعاب اللصوص ترك أشياء ثمينة داخل السيارات، خاصة الأغراض التي يسهل على اللص حملها والتحرك بها سريعا كالهواتف الذكية أو الأجهزة الإلكترونية وغيرها.
5- خلو السيارة من أجهزة الإنذار يمكن اللصوص من السرقة دون عناء خاصة في وجود السيارة في مكان خال من الكاميرات.
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