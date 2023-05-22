أم ألقت رضيعتها بالغابة كـ"كيس قمامة".. في قبضة الشرطة

عادت للواجهة مجدداً قصة رضيعة تركت بكيس بلاستيكي في غابة قبل 4 سنوات بولاية جورجيا الأميركية.

فقد اعتقلت السلطات امرأة في جورجيا بعد 4 أعوام على العثور على الرضيعة، وفق ما أفادت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية الأحد.

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تفاصيل القصة

القصة بدأت عندما أبلغت فتاتان مراهقتان عن سماعهما صوت بكاء رضيعة خلال سيرهما في غابة بجوار بيتهما ليلة السادس من يونيو 2019.

وعندما حضرت الشرطة وجدت الطفلة التي تم تسميتها لاحقاً "إنديا" في كيس بلاستيكي، بحسب فيديو نشرته السلطات مطالبة الجمهور بالمساعدة في الوصول إلى والدي الطفلة، أو معرفة سبب التخلي عنها بهذا الشكل.

The woman accused of abandoning her newborn back in June 2019 in the Georgia woods was denied bond in a virtual court appearance. @JaclynLeeTV has the latest on the 'Baby India' case and the charges. https://t.co/uYYg75Ta4N pic.twitter.com/g9qjsx9qjw — World News Tonight (@ABCWorldNews) May 20, 2023

وفور العثور عليها، قام عناصر الشرطة بلف الرضيعة في بطانية، وتقديم الإسعافات الأولية لها قبل أن يتم نقلها إلى المستشفى، ثم تسليمها لأسرة حاضنة لاحقاً.

من جهته قال رئيس شرطة مقاطعة فورسيث، رون فريمان، إن التحقيق الذي شمل مساحة واسعة، توصل بعد 10 أشهر إلى والد الطفلة، باستخدام الحمض النووي.

لكن لم يوجد ما يشير إلى تورط الأب في التخلي عن "إنديا".

تدعى كريمة جيواني

فيما توصلت السلطات إلى أن الأم البيولوجية للرضيعة تدعى كريمة جيواني (40 عاماً) وقد وضعت إنديا في سيارة، ثم قادتها لفترة طويلة من الوقت.

وقال فريمان إن جيواني لم تستخدم حقها بقانون في ولاية جورجيا يسمح بترك مولود جديد في أي منشأة طبية أو مركز إطفاء أو مركز شرطة لمدة تصل إلى 30 يوماً بعد الولادة دون محاكمة الوالدين.

كما أوضح أنه "بدلاً من ذلك، وضعت جيواني رضيعتها في كيس بلاستيكي وألقت بها في الغابة مثل كيس قمامة"، مستطرداً أن هذا الموقف من أكثر الحوادث المؤسفة التي رآها في حياته.

يذكر أن السلطات ألقت القبض على جيواني الخميس الماضي، حيث تواجه عدداً من التهم، منها محاولة ارتكاب جريمة قتل، والقسوة على الأطفال من الدرجة الأولى، وفق مكتب شرطة مقاطعة فورسيث.