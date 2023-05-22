النيادي من الفضاء: ساعات ويجتمع العلمان السعودي والإماراتي

أعرب رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي عن حماسه لاستقبال رائدي الفضاء السعوديين علي القرني وريانة برناوي في محطة الفضاء الدولية، قائلاً: "ساعات ويجتمع العلمان الإماراتي والسعودي جنبًا إلى جنب في الفضاء".
وبتغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كتب النيادي "متحمس لاستقبال الزملاء من طاقم Ax-2 بيجي ويتسون وجون شوفنر وعلي القرني وريانة برناوي.. ساعات ونلتقي هنا.. ساعات ويجتمع العلمان الإماراتي والسعودي جنباً إلى جنب في الفضاء.. توصلون بالسلامة وبالتوفيق إن شاء الله".
وانطلق رائدا الفضاء السعوديان على متن الصاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس"، المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، في رحلة تنظمها شركة "أكسيوم سبيس".
متحمس لاستقبال الزملاء من طاقم Ax-2 بيجي ويتسون وجون شوفنر وعلي القرني وريانة برناوي.. ساعات ونلتقي هنا..— Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) May 22, 2023
ساعات ويجتمع العلمان الإماراتي والسعودي جنبًا إلى جنب في الفضاء 🇸🇦🇦🇪
توصلون بالسلامة وبالتوفيق إن شاء الله .. pic.twitter.com/DDiZ1fiwGT
أتى ذلك بعدما انطلق صاروخ "فالكون 9" من إنتاج "سبيس إكس" الذي يقل ريانة برناوي وعلي القرني من مركز كينيدي الفضائي في ولاية فلوريدا الأميركية، برفقة رائدة الفضاء السابقة في وكالة "ناسا" بيغي ويتسن، ورائد الأعمال الأميركي جون شوفنر، مساء الأحد.
يذكر أن رحلة رائدي الفضاء السعوديين تأتي ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء، الذي يهدف لتأهيل كوادر سعودية متمرسة لخوض رحلات فضائية، والمشاركة في إجراء التجارب العلمية والأبحاث الدولية والمهام المستقبلية المتعلقة بقطاع الفضاء.
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