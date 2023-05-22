شاهد.. سيدة بفستان مثير تسكب "دماً" على نفسها بمهرجان كان

اقتحمت امرأة ترتدي فستاناً بلونَي العلم الأوكراني السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي مساء الأحد، ثم سكبت على نفسها سائلاً أحمر مشابها للدماء، قبل أن يُخرجها رجال الأمن من المكان، على ما أفاد صحافيو وكالة "فرانس برس".

VIDEO: Cannes action.



A woman dressed in Ukrainian colours pours fake blood on herself on the steps of the Palais des Festivals during the screening of the film 'Acid', before being removed by security staff pic.twitter.com/v7hAz1zetW — AFP News Agency (@AFP) May 22, 2023

وقبيل عرض فيلم "أسيد" للمخرج الفرنسي جوست فيليبو، وهو عمل ليس ضمن لائحة الأفلام المتنافسة في المهرجان، صعدت امرأة على الدرج ثم أخرجت كيسَيْن يحويان سائلاً أحمر مشابها للدماء ومزقتهما فوق رأسها. ولم تكن المرأة تحمل أي رسالة مكتوبة.

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فتدخّل عناصر الأمن فوراً وأخرجوها من المكان.

رسائل احتجاجية أخرى

وكانت ناشطة نسوية اقتحمت مساء الأربعاء السجادة الحمراء للمهرجان، في خطوة احتجاجية على تأجير الرحم أو ما يُعرف أيضاً بالحمل البديل.

وكانت ترتدي فستاناً أحمر يكشف عن بطنها الذي يُظهر حملاً مزيفاً وكتبت عليه "تأجير الرحم".

وسبق لهذه الناشطة أن اقتحمت عارية الصدر سجادة كان الحمراء في العام 2022 وغطّت القسم العلوي من جسمها بلوني العلم الأوكراني مع عبارة "توقفوا عن اغتصابنا".

يشار إلى أن مهرجان كان الدولي بدأ دورته الـ76، من تاريخ 16 مايو ويستمر إلى 27 مايو الجاري. وعادة ما يحمل المهرجان الشهير ذو الطابع الثقافي الفني بعض الرسائل السياسية من بعض الباحثين عن لفت الأنظار لقضايا معينة.