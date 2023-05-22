شاهد شبيهاً بـ"هولك" المسلسل الأميركي يمزق قميصه وينهال ضرباً بعمال متجر

حدث ظهر السبت الماضي قرب مدينة "Taoyuan" البعيدة 45 كيلومترا عن تايبيه، عاصمة تايوان، ما يمكن إدراجه ضمن العنف الهستيري الجنوني بامتياز كبير، وفقا لما يتضح من خروج شاب عن السيطرة داخل متجر 7-Eleven للمأكولات الجاهزة في علب، فصوره أحد المارة بهاتفه المحمول، ثم جعل مما التقطه فيديو شاهده الملايين أمس واليوم في معظم العالم.

ملخص ما حدث، أن الشاب البالغ 28 عاما، دخل إلى المتجر وطلب وجبة مدمنا عليها كما يبدو، مكونة من صدر دجاج مقلي مع فلفل، بطريقة تعطيه نكهة إيطالية، فأخبرته موظفة بالمحل أنهم باعوا كل ما كان لديهم منها، وينتظرون وصول طلبية أوصى المتجر عليها.

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وما إن سمع الشاب ما قالوه، إلا وتحول إلى نسخة تايوانية من "Hulk" المعروف باسم "الرجل الأخضر" في المسلسل الأميركي، بل راح يتصرف مثله تماما حين تكهربت أعصابه، فنزع قميصه عنه ومزقه بعد أن استلبسه غضب شديد من رؤيته الرفوف المخصصة لعلب الوجبة فارغة أمامه، فانقضّ وضرب الموظفة، عشوائيا.

يزأر ويصرخ هستيرياً كالمجانين

ثم قام بالشيء نفسه مع موظف أقبل ليردعه، ولما أسرع شرطي إليه، لكمه أيضا بقبضتيه، وهو يزأر ويصرخ بطريقة هستيرية كالمجانين، وفق ما قرأت "العربية.نت" مترجما مما ورد بصحيفة UDN المحلية، والتي ذكرت أن اثنين من الشرطة الجوّالة أقبلا بسرعة إلى المحل، فتعارك معهما فيه أيضا، إلى أن تمكنا من السيطرة عليه وإخراجه.

ذكرت صحيفة "United Daily News" أيضا، أن عاملين بالمحل يعرفون الشاب كمصارع ومدرب برياضة كمال الأجسام. مع ذلك، انهال أحد الشرطيين ضربا بعصى غليظة على رأسه وفخذيه، حتى غطاه الدم المنزوف، واقتادوه بعدها معتقلا. إلا أن الشرطة احتجزت الشرطي، وحققت معه استنادا إلى أن الشاب المعروف باسم Zhu بين أصدقائه، كان مستسلما عند الرصيف، ولا حاجة لضربه 12 مرة بالهراوة على الإطلاق.