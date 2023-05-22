فيديو يثير ضجة في الأردن..رقصة "غريبة" وسط جامعة حكومية

أثارت رقصات من قلب جامعة اليرموك الحكومية شمالي الأردن جدلاً واسعاً بين الأردنيين، وحالة من البلبلة، بعد أن انتشرت مشاهدها خلال الساعات الماضية.

فقد وجه بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات لهذا التصرف واصفين الرقصة بالغريبة، والـ "مخالفة للقيم."

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تشكيل لجنة تحقيق

فيما أعلن رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام المساد اليوم الاثنين تشكيل لجنة للتحقيق بالفيديو الذي ظهر فيه الطلبة يرقصون أمام مجسم شبهه ناشطون بالصنم.

إلا أنه أوضح في الوقت عينه أن هذه الفعاليات أتت ضمن معرض للجاليات شاركت فيه جنسيات مختلفة لعرض ثقافات بلادهم، مبينا أن العرض كان لتقليد شعبي رياضي يؤديه سكان جزيرة بالي في إندونيسيا.

اتحاد الطلبة الإندونيسيين يوضح

بدوره أكد رئيس اتحاد الطلبة الإندونيسيين في الأردن عافك الرحمان أن هذه الرقصات لا تخالف العقيدة الإسلامية. وأوضح أن الرقصة التي قلدها الطلبة يمارسها سكان بالي التي يقطنها أغلبية هندوسية ومسيحية وأقلية مسلمة تشكل 10%.

كما أضاف أن الطلبة الذين أدوا الرقصة مسلمون وينحدرون من بالي، ويدرسون الشريعة واللغة العربية في جامعةاليرموك، وكان هدفهم عرض عاداتهم وتقاليدهم وموروثهم من خلال فعاليات معرض الجاليات.

وكان ناشطون تداولوا عبر مواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر طلابا من جنسية آسيوية في جامعة اليرموك يمارسون طقوساورقصات أمام ما وصفوه بالصنم، معتبرين أن هذا الأمر لا يتناسب مع عادات الأردنيين.