ماذا قالت الملكة رانيا في ليلة حناء رجوة خطيبة ولي العهد؟

أقامت الملكة رانيا العبدالله مساء أمس في الديوان الملكي الهاشمي – مضارب بني هاشم حفل عشاء بمناسبة قرب زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والآنسة رجوة آل سيف.

وتخلل الحفل الذي حضره العديد من الأميرات، والأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، وعدد من أفراد عائلة آل سيف، ومدعوات من مختلف محافظات المملكة، رسم بالحناء وزفة العروس وأغاني وأهازيج تراثية وشعبية أردنية وسعودية شارك في أدائها الفنانة نداء شرارة والفنانة زين عوض والفنانة ديانا كرزون وفرقة مسك وفرقة شابات السلط للفنون الشعبية وفرقة حليم للموسيقى.

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ورحبت الملكة بالحضور وقالت "أهلاً وسهلاً فيكم، مبسوطة أنكم هون حتى تشاركونا فرحتنا. يعني الحمدلله اليوم كثير عزيز علينا، ولعيلتنا الكبيرة بقول: إن ما وسعتكم بيوتنا بتوسعكم قلوبنا والفرحة وحدة. حسين ابنكم وانتوا أهله وهذا عرسكم. حسين هو فرحتي الأولى، ابني البكر... وزي أي أم أنا من زمان بحلم أشوفه عريس والحمدلله اليوم بلشنا احتفالاتنا بعرسه، وإن شاء الله الله يتمم على خير".

وأضافت "وأخيراً صار عندي كِنة! بس مش أي كِنة ما شاء الله عليها رجوة يعني ما بعرف في أحلى أو ألذ منها العروس؟ جد غلاوتها من غلاوة إيمان وسلمى. بتذكر من أكمن شهر لمّا خبرنا حسين سيدنا وأنا أنه نوى يتزوج قديش كانت فرحتنا. رجوة هي أحلى رجاء مني لرب العالمين لحسين".

وقالت للآنسة رجوة "إن شاء الله يا رب الله يسعدكم ويوفقكم ويخليكم لبعض. وإن شاء الله دايماً بتكونوا سند وفرحة بعض".

وتوجهت الملكة بالحديث إلى والدة العروس بالقول "أم فيصل، احنا عنا بنقول دايماً بتعرفوا البنت من أمها وأنا بحكيلكم الأم جوهرة، "عزة" أنا بعرف أنا كنت محلك قبل شهرين وبعرف شعورك ... بس بدي اطمنك إنه رجوة بعيونا وبعيون حسين وهي بين أهلها وناسها، فاطمئني عليها".

وأضافت "بتعرفوا احنا كأمهات، ايش بدنا من الدنيا غير أنه نشوف أولادنا مبسوطين ومرتاحين. ويمكن احنا مرات بنراجع حالنا ونسأل هل احنا عملنا كل اللي بنقدر عليه؟ وأنا، سيدنا المغفور له الملك الحسين الله يرحمه، قبل ما يتوفى لما كان بالمستشفى وعرفنا انه تعبان، أنا وعدته وعد، قلتله حسين رح يتربى زي ما أنت بدك".

وأضافت "فاليوم بطلع على حسين، بشوف قدامي شاب جندي شجاع واثق من نفسه قوي، بشوف كيف يعني كوالده، بشوف كيف أسلوبه، أسلوب تعامله مع عروسته ومع عرسه، كيف حابب أنه هذا العرس يكون بمشاركة أردنية مش بس بالاحتفالات، لكن بالتحضيرات كمان".

وقالت "هو فعلاً شاب هاشمي واعي وعارف أنه هو منكم وإلكم، وان شاء الله وفيت وعدي للملك حسين، وان شاء الله يكون هو راضي، وان شاء الله كلكم تكونوا راضيين وألف مبروك النا جميعاً لأنه هاي فرحتكم قبل ما تكون فرحتنا وأهلا وسهلا فيكم مرة ثانية".











من ليلة حناء رجوة آل سيف من ليلة حناء رجوة آل سيف من ليلة حناء رجوة آل سيف من ليلة حناء رجوة آل سيف