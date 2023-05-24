تعرف على تفاصيل الزفاف الملكي الذي ينتظره الأردن

يترقب الأردنيون بفارغ الصبر انطلاق فعاليات عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على المهندسة رجوة خالد السيف، في 1 يونيو، من قصر زهران وسط عمان الذي يحتل مكانة اجتماعية لدى العائلة الهاشمية في المملكة الأردنية الهاشمية، ويسبق الاحتفال عدة فعاليات منها:



العروس رجوة والملكة رانيا من حفل الحناء العروس رجوة والملكة رانيا من حفل الحناء

عشاء في مضارب بني هاشم

فقبل يوم عقد القران، دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عدداً من الأردنيين والضيوف العرب لحضور مأدبة عشاء، التي من المقرر إقامتها قبيل حفل الزفاف الملكي، يوم 31 مايو في مضارب بني هاشم في قصر رغدان بالعاصمة الأردنية عمان.

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ويمثّل قصر رغدان العامر أوّلَ صرحٍ هاشمي في عمّان، ووجّه الأمير (الملك لاحقاً) عبدالله بن الحسين، لبناء هذا القصر في عام 1924، ليكون مركزاً للحكم والقيادة، ومقراً للديوان الهاشمي، وبيتاً للأردنيين.

شُيّد قصر رغدان وفقاً لطراز العمارة الإسلامية، على موقع مطلّ في مدينة عمّان القديمة كان يسمّى "تل الطهطور". واستُخدمت في بنائه الحجارة ذات اللون الوردي، والتي نُقلت من أرض معان. واستغرقت عملية بنائه التي تولّاها أمهر المعماريين من دمشق والقدس ونابلس، ثلاث سنوات تقريباً، إذ اكتملت في عام 1927.

وسمّي القصرُ "رغدانَ" تيمُّناً بالرغد والهناء وكمبعث للأمل والتفاؤل. يقول الشاعر: سمّي برغدانَ مِنْ عَيْشٍ بهِ رغِدٍ ما نالَهُ في قديمِ العهدِ غُمدانُ

وطبع على البطاقة الآية رقم 21 من سورة الروم، باللون الذهبي: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً".

كما تضمنت الدعوة شعار التاج الملكي الهاشمي، الذي كتب تحته اسما الحسين ورجوة.

ومن ضمن الشروط التي تضمنتها الدعوة لحضور مأدبة العشاء ارتداء الزي الوطني أو التقليدي وعدم إحضار الهاتف الجوال.

قصر زهران

يُعرف قصر زهران الذي سيعقد فيه القران وبُني في منتصف خمسينيات القرن الماضي باحتضانه حفلات زفاف ملكية سابقة، كان منها عقد قران جلالة الملك عبدالله الثاني، وجلالة الملك الحسين بن طلال.

بُني قصر زهران في عام 1957 -وهو القصر الملكي الرابع بعد "رغدان" و"القصر الصغير" و"بسمان"- في منطقة اختيرت لتكون حيّاً دبلوماسياً في غرب عمّان، ومع اتساع العمران، اختلطت المباني الحديثة بالسفارات وأحاطت بالقصر.

ويتشابه قصر زهران مع قصر رغدان من حيث ارتفاع البناء وبساطة التصميم الداخلي وروعته.

يقول الملك عبدالله الثاني في كتابه "فرصتنا الأخيرة": "في العاشر من حزيران كان يوما عمانيا مشرقا، وقد احتشدت جماهير الأردنيين على جنبات الشوارع تلوح بالتحية وتنثر أزهار الفرحة".

ويضيف الملك: "كنت مرتديا اللباس العسكري الأسود، أما رانيا فتألقت زاهية في ثوب أبيض من الساتان مطرزة أطرافه بلون الذهب، وعلى رأسها طرحة بيضاء. عقد القران في قصر زهران حيث كان منزل جدتي الملكة زين في وسط مدينة عمان بحضور أفراد العائلة وبعض الأصدقاء".

واستُخدم القصر لإقامة الملكة زين الشرف وهي جدّة الملك عبدالله الثاني، ووالدة الملك الحسين، وزوجة الملك طلال، حتى وفاتها في 24 نيسان 1994. لكن القصر ظل بعد ذلك مقراً هاشمياً تجري فيه بعض المراسم.

فنانون أردنيون وعرب

ويحيي فنانون أردنيون وعرب حفلا غنائيا بمناسبة عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف الاثنين 29 مايو 2023.

والحفل الغنائي سيقام في ملعب عمّان الدولي في مدينة الحسين الرياضية، بمشاركة فنانتين أردنيتين هما ديانا كرزون، وزين عوض، ومن الفنانين العرب، راغب علامة، وتامر حسني، وأحمد سعد.





تامر حسني راغب علامة أحمد سعد

وسيبدأ الحفل في الساعة 8 من مساء 29 مايو، حيث ستغلق الأبواب مع بدء الحفلة. والمسجلون للحضور عليهم التواجد في الموقع قبيل بدء الحفل بـ3 ساعات؛ حيث سيمنع دخول المركبات إلى المدينة الرياضية.

وسيكون الدخول مجانا عبر التسجيل على موقع إلكتروني خاص بالحفل. كما تتوافر حافلات نقل مجانية من (عبدون، والجاردنز، ومجمع الجنوب، وحدائق الحسين) إلى الحفل، حيث سيكون التجمع لتحرك الحافلات بين الساعة 5 - 6.30 مساء.

عروض فلكلورية

كما ستقيم وزارة الثقافة، أنشطة مختلفة تتضمن عروضا فلكلورية وفقرات غنائية في الأول من يونيو؛ بمناسبة زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بحسب ما أعلنت الوزارة.

وكتبت الوزارة على صفحتها في "فيسبوك": "شاركونا احتفالات الأردن بمناسبة زفاف ولي العهد، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني... أنشطة مميزة من عروض فلكلورية وألعاب نارية وهدايا للأطفال، وفقرات غنائية مع نخبة من النجوم الأردنيين".

وستقام الأنشطة في جميع المحافظات في الأردن ابتداء من الساعة 5:00 عصرا يوم الأول من يونيو المقبل. وستنشر الوزارة مزيدا من التفاصيل على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

تأجيل فعاليات أخرى

وفي إطار هذه التحضيرات عممت رئاسة الوزراء الأردنية على الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بتأجيل أية فعاليات احتفالية من المقرر إقامتها خلال الفترة من 26 مايو إلى 1 يونيو.

وأشار التعميم إلى أن الهدف من هذا التأجيل تركيز جميع الجهود الرسمية على هذه المناسبة "العزيزة على قلوب الأردنيين جميعا" وإظهارها بالمظهر الذي يليق بها.

المؤسسات الرسمية التي كانت تنوي إقامة الاحتفالات علقت احتفالاتها بعد هذا التعميم، إلا أن العديد منها أكد للإعلام أنهم علقوا الفعاليات ولم يقوموا بإلغائها بشكل نهائي لانتظار صدور تعليمات أخرى تقوم بالتوضيح بشكل أكبر حول تفاصيل الاحتفالات.