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شاهد.. الحطة الأردنية تعتلي منصة الكابيتول

دبي - العربية.نت
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اعتلى الشماغ الأردني (الحطة) منصة الكونغرس الأميركي، أمس الخميس، عندما وضعها النائب الجمهوري مايك والتز خلال كلمة ألقاها بمناسبة عيد الاستقلال الـ 77 للأردن.

وفي كلمة ألقاها، قال والتز وهو يضع الحطة الأردنية أمامه: "اسمحوا لي بدقيقة، أنا هنا للاحتفال بالذكرى الـ77 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية"، الذي يصادف الـ25 من مايو/أيار.

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ووالتز، المتزوج من السياسية الأميركية من أصل أردني جوليا نشيوات، أضاف في الكلمة أن "أميركا والأردن لديهما تاريخ طويل من الصداقة والتعاون بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1949"، مؤكداً أن "الأردن يلعب دوراً حيوياً في السلام والاعتدال في الشرق الأوسط"، وفق ما نقلت مواقع إخبارية أردنية.

شغلت مناصب عدة

يذكر أن زوجة والتز شغلت سابقا منصب نائب وزير الخارجية الأميركي السابق، ريكس تيلرسون، وشغلت منصب رئيسة أركان السياسة في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية في إدارة الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش.

وفي ولاية فلوريدا، عملت لصالح حاكم الولاية، رون ديسانتيس، كما عملت ضابطة استخبارات سابقة بالجيش الأميركي، وخلال تلك الفترة أوفدت لمهمة عمل في العراق كمستشارة سياسية وعسكرية لبول بريمر.

وشغلت منصب نائب روبرت أوبراين، حين كان مبعوث الرئاسة الأميركية لشؤون الرهائن، ثم تولت منصب المبعوثة بالإنابة بعد مغادرة روبرت أوبراين المنصب.

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