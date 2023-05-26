فيديو يفضح مدير مهرجان كان.. نازل شرطياً وهدده!

لم يقتصر مهرجان كان السينمائي هذا العام بدورته السادسة والسبعين على حضور المئات من نجوم هوليوود من أجل الاستعراض على السجادة الحمراء وعرض أفلامهم العالمية، بل وقعت بعض الأحداث المثيرة خلف الكواليس وبعيدا عن كاميرات المصورين.

ففي وقت متأخر من ليل العشرين من مايو، كان تييري فريمو المخرج والمندوب العام لمهرجان كان السينمائي الذي يعد بمثابة مدير عام المهرجان الشهير، يركب دراجته الكهربائية على الرصيف متوجها إلى أحد فنادق لاكروازيت في مدينة كان للقاء الممثل العالمي هاريسون فورد، وإذ بشرطي مرور يطلب منه التوقف.

🔴 Vous rouliez à bicyclette sur le trottoir.



Un policier vous a demandé deux fois de vous arrêter.



Quand il vous rattrape devant le Carlton vous l’accusez de vous avoir agressé.



Je vous le redis ici, Thierry Frémaux, vous aviez tort et vous n’êtes pas au dessus des lois !… pic.twitter.com/JHKuHIjWGy — Eric Morillot (@EricMorillot) May 20, 2023

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فرفض فريمو ذلك مدعياً أنه على عجالة، ما أثار غضب الشرطي الذي لحق به ليوقفه.

فتفجر شجار محتدم بينهما، حتى إن الشرطي دفع مدير المهرجان.

فما كان من الأخير إلا أن اشتعل غضباً وراح يتوعد ويهدد، طالباً اسم الشرطي لفصله من وظيفته!

جدل واسع في فرنسا

لكن الأمر لم ينتهِ هنا، فقد انتشرت الفيديو كالنار في الهشيم في فرنسا وأصبح موضع جدل واسع.

لا سيما أنه لا يجوز لأي مدني أن يرفض الانصياع لأوامر شرطي، بغض النظر إن كان مدير مهرجان أو غيره؟

فقد طالب العديد من الفرنسيين بمعاقبة المدير، معتبرين ذلك تعديا على الجمهورية التي يمثلها الشرطي.

فيما اعتبر آخرون أنه يجب التحقيق مع الشرطي بسبب دفعه فريمو.

وكان فريمو أثار قبل أيام أيضا جدلاً واسعاً حين سئل عن الاتهامات التي وجهت إلى الممثل الأميركي العالمي جوني ديب على خلفية تعنيف زوجته أمبير هيرد، فما كان منه إلا أن رد ببساطة أن لا علم له بتلك الاتهامات.