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تعبيرية (آيستوك)
تعبيرية (آيستوك)

اختبر معلوماتك.. 7 عواصم لبلدان يخطئ الكثيرون فيها

دبي - العربية.نت
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من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها العديد من الناس، هو الاعتقاد أن بعض المدن الكبيرة هي عواصم بلادها، على رغم أنها مدن شهيرة لا أكثر ولا أقل.

أستراليا

فمثلاً عاصمة ‏أستراليا هي كانبرا وليست سيدني، كما يعتقد كثيرون، ويبلغ عدد سكان كانبرا ما يزيد عن 332 ألف نسمة، وتقع جنوب شرقي أستراليا وتمّ اختيارها عاصمة لأستراليا في 1908 وذلك نظراً لموقعها بين أكبر مدينتين.

كانبرا (آيستوك)
كانبرا (آيستوك)
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البرازيل

فيما ‏البرازيل عاصمتها برازيليا وليست مدينة ساو باولو المعروفة، وبرازيليا هي العاصمة الفيدرالية للبلاد وأنشئت في 21 أبريل/نيسان 1960 على يدي الرئيس جوسيلينو كوبيتشيك لتكون العاصمة الثالثة للبرازيل، حيث نقلت الحكومة كل المكاتب الفيدرالية إليها.

برازيليا (آيستوك)
برازيليا (آيستوك)

كندا

وفي القارة الأميركية الشمالية، يكثر اللغط حول عاصمة ‏كندا مدينة أوتاوا، حيث يظن البعض أن عاصمتها تورونتو أكبر مدن البلاد وعاصمة مقاطعة أونتاريو، والتي فاق عدد سكانها مليوني نسمة عام 2011.

أوتاوا (آيستوك)
أوتاوا (آيستوك)

تركيا

وإلى الشرق الأوسط وتحديداً إلى تركيا وعاصمتها أنقرة، يخطئ الكثيرون ويظنون أن إسطنبول البالغ عدد سكانها أكثر من 15 مليون نسمة هي العاصمة، خصوصاً أنها كانت العاصمة في فترة الدولة العثمانية.

أنقرة (آيستوك)
أنقرة (آيستوك)

إسبانيا

أما إسبانيا فعاصمتها مدريد وليست برشلونة، خصوصاً أن المدينتين تشتهران بفريقيهما لكرة القدم على مستوى العالم.

مدريد (آيستوك)
مدريد (آيستوك)

ومدريد أكبر مدن البلاد ويبلغ عدد سكانها 3.2 مليون نسمة بحسب إحصاءات يناير/كانون الثاني 2011، ويصل تعداد السكان مع الضواحي إلى 6.54 مليون نسمة.

بيرن (آيستوك)
بيرن (آيستوك)

سويسرا

كذلك ومن الأخطاء الشائعة الظن بأن عاصمة سويسرا جنيف، المدينة التي تستضيف نعظم المقرات الأممية والدولية، لكن بيرن هي عاصمة البلاد ورابع أكبر مدنها من حيث عدد السكان بعد زيوريخ وجنيف وبازل.

دلهي (آيستوك)
دلهي (آيستوك)

الهند

ومن البلدان التي يخطئ الكثير منها عند سؤاله عن عاصمتها، هي الهند وعاصمتها نيودلهي وليست مدينة مومباي أكبر مدينة من حيث عدد السكان في الهند وفقاً للأمم المتحدة، وسابع أكبر مدينة من حيث عدد السكان في العالم، ويبلغ عدد سكانها حوالي 20 مليون نسمة.

فيما نيودلهي هي ثاني أكبر مدينة هندية بعد مومباي والثامنة عالميا من حيث الكثافة السكانية وهي العاصمة السياسية للدولة وتقع شمال الهند على ضفاف نهر يمنا ويقطنها حوالي 13 مليون نسمة.

وبعد قراءة المقال ومعرفة العواصم الصحيحة، بكم عاصمة أخطأت وبكم أصبت، اكتب لنا إجابتك في التعليقات.‏

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