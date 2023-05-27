شاهد.. ناشطات يسرقن 3 خراف من مزرعة الملك تشارلز

قامت ناشطات نباتيات من مجموعة "أنيمل رايزينغ"، بسرقة 3 خراف من مزرعة "ساندرينغهام" التابعة لملك بريطانيا، تشارلز، في نورفولك - شرق إنجلترا.

وأظهرت صور نشرتها "أنيمل رايزينغ" عبر تويتر 3 نساء وهنّ يسرقن 3 خراف من حقل من أجل إطلاق سراحها، وفقما قالت إحداهن التي أكدت خلال حديثها أنها موجودة في مزرعة ساندرينغهام.

As a nation of animal lovers, how can we justify harming gentle babies? Actions like this are often laced with both joy and grief. We are celebrating newfound freedom while grieving for the hundreds of lives left behind.

Today, every attempt was made to rescue a mother sheep… pic.twitter.com/nrwPABNHWn — Animal Rising (@AnimalRising) May 25, 2023

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كما تابعت "لو لم نحررها لكانت ستُنقل قريبا إلى أحد المسالخ، وكان لحمها سيُباع ويُؤكل".

وأشارت المجموعة المهتمة بالحيوان، في بيان إلى أن "الإنقاذ" تمّ مساء الأربعاء قرابة الساعة 8:00 مساءً (19:00 بتوقيت غرينتش)، وأن الناشطات الثلاث سلمن أنفسهن إلى الشرطة.

بداية لسلسلة إنقاذ

من جانبها، أكدت شرطة نورفولك في بيان أن 3 نساء توجّهن "طوعا" إلى مركز شرطة سلو قرب وندسور، حيث تمّ توقيفهن "للاشتباه في إقدامهن على سرقة".

وذكرت أنيمل رايزينغ أن هذه الخطوة تمثل بداية لسلسلة من عمليات "إنقاذ" الحيوانات تعتزم المجموعة تنفيذها خلال الصيف، بهدف توعية البريطانيين بضرورة تغيير نظامهم الغذائي.

يذكر أن مزرعة ساندرينغهام التي تبلغ مساحتها آلاف عدة من الهكتارات وتضم غابات ومزروعات وحدائق، مملوكة للعائلة الملكية منذ 5 أجيال، وورثها تشارلز الثالث بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية.