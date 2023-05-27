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من المشهد
من المشهد

مشهد مرعب.. انقض بالسيف على مؤثر مشهور خلال بث أونلاين!

دبي - العربية.نت
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لم يكن يتوقع هذا الرجل الصيني أنه سيتعرض لواحد من أكثر المواقف رعباً بينما كان يصور بثاً مباشراً على منصة Douyin شقيقة تيك توك، في شارع بالصين.

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فقد بدأت الشرطة تحقيقاً بعد هجوم صادم بسيف أسفر عن قطع يد أثناء قيام مؤثر بتصوير بث مباشر.

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قفزوا رعباً

وأكدت أن المقطع صحيح، وقد انتشر كالنار في الهشيم، مظهراً رجلاً يهاجم مؤثراً صينياً كان يصور بثاً مباشراً من خلفه بالسيف.

كما يمكن رؤية المؤثر وصديقه يقفزان على أقدامهما للفرار من المهاجم.

ولاحظ المشاهدون أنه بمجرد أن قفز الرجلان من مقاعدهما، قام المهاجم بتأرجح سيفه على جهاز البث ويبدو كما لو أن يده مقطوعة.

وتابعوا أن الضحيتين طُعنا من الخلف بسكين وجرحا في أيديهما.

من الحادث
من الحادث

قُبض عليه

يشار إلى أنه وعلى الرغم من فرار المشتبه به من مكان الحادث، إلا أنه تم القبض عليهما في الساعات الأولى من صباح الخميس.

وعلمت الشرطة من تحقيقاتها أن المشتبه به قد تشاجر مع الضحيتين على تطبيق يسمى Douyin - وهو تطبيق شقيق لـ TikTok - مما أدى إلى الهجوم.

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