بعد واقعة "فتح الباب".. شركة الطيران تمنع حجز مقاعد الطوارئ
شركة "آسيانا إيرلاينز" الكورية الجنوبية توقف إمكانية حجز بعض مقاعد الطوارئ على رحلاتها بعد حادثة فتح باب في الجو
أوقفت شركة "آسيانا إيرلاينز" الكورية الجنوبية، إمكانية حجز بعض مقاعد عند مخارج الطوارئ خلال رحلاتها، عقب فتح أحد الركاب مخرجاً للطوارئ في الجو، على ما ذكرت شركة الطيران الأحد.
ووقع الحادث في طائرة من طراز "ايرباص ايه 321-200" كانت تقل ما يقرب من مئتي راكب، عند اقترابها من المدرج في مطار دايغو الدولي، على بعد 240 كيلومترا جنوب شرق العاصمة سيول.
وهبطت الطائرة بسلام، لكنّ بعض الركاب نُقلوا إلى المستشفى بسبب مشكلات تنفسية، من دون تسجيل إصابات خطرة أو أضرار.
وقالت الشركة لوكالة "فرانس برس" إن مقعدي الطوارئ 31A و26A على 14 طائرة من طراز "ايه 321-200"، لن يكونا متاحين للحجز على رحلات "آسيانا إيرلاينز" اعتباراً من اليوم.
وأضافت: "كإجراء احترازي للسلامة، سيُطبق هذا الإجراء حتى لو كانت الرحلات ممتلئة".
وأوقفت السلطات في دايغو الراكب الذي تسبب بالحادثة بتهمة انتهاك قوانين سلامة الطيران. ويواجه عقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات في حالة إدانته.
وقال الرجل الثلاثيني لشرطة دايغو، إنه أراد الخروج من الطائرة سريعاً لأنه كان يشعر "بالاختناق" داخل المقصورة.
ولفتت السلطات إلى أن الراكب قال إنه يعاني ضغوطاً نفسية بسبب صرفه من عمله أخيراً.
وفي مقطع فيديو قصير نشره أحد الركاب، يمكن رؤية حالة الذعر في الطائرة خلال الرحلة المذكورة بسبب الهواء القوي الذي ضرب المقصورة بعد فتح أحد الأبواب أثناء تحليق الطائرة، وتطاير مساند الرأس القماشية في كل الاتجاهات.
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