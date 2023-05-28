شاهد ناخبة تركية تصطحب "خروفاً" إلى مركز الاقتراع!

في مشهد غريب على العملية الانتخابية التركية، اصطحبت امرأة خروفها معها للإدلاء بصوتها في صناديق الاقتراع خلال الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وتتواصل في أنحاء تركيا، اليوم الأحد، الجولة الثانية في انتخابات الرئاسة بين المرشحين رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كليتشدار أوغلو، حيث يدلي الأتراك بأصواتهم في جولة الحسم لاختيار رئيس جديد للبلاد.

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فيما أكد رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أن الإقبال على مراكز الاقتراع في جولة الإعادة كبير، مشيراً إلى عزم الهيئة الكشف في وقت مبكر عن النتائج عقب إغلاق مراكز الاقتراع.

İstanbul’da bir vatandaş kuzusuyla oy kullanmaya geldi. pic.twitter.com/UlP01ZbG6N — Onedio (@onediocom) May 28, 2023

دعا المرشّح للرئاسة التركية كمال كليتشدار أوغلو، اليوم الأحد، الناخبين إلى "التصويت من أجل التخلص من نظام استبدادي"، بعد الإدلاء بصوته في مركز اقتراع في العاصمة أنقرة.

ودعا المقترعين إلى البقاء قرب مراكز الاقتراع بعد إغلاقها عند الساعة 17,00 (14,00 بتوقيت غرينتش)، لأن "هذه الانتخابات جرت في ظروف صعبة جدًا".

وأكد لمناصريه الذين صفقوا له عند خروجه من مركز الاقتراع، أن "كل أنواع الذم والتشهير أطلقت"، مضيفا "لكنني أثق بالفطرة السليمة للمواطنين، وستأتي الديمقراطية بالتأكيد في هذا البلد، ستأتي الحرية".

من جهته، قدّر الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان، الذي يعد المرشح الأوفر حظاً في الجولة الثانية غير المسبوقة في الانتخابات الرئاسية، أن التصويت "سينتهي بسرعة" وذلك بعد الإدلاء بصوته برفقة زوجته أمينة.

وأعرب أردوغان عن أمله في أن تصل نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا إلى 90%.

وقال: "لأول مرة في تاريخ الديمقراطية التركية، تُجرى الانتخابات الرئاسية على جولتين، لم يتبق سوى مرشحين اثنين ليختارهما شعبنا، أظهرت تركيا لأول مرة في تاريخ العالم إقبالاً وصل إلى 90%، آمل أن تكون نسبة الإقبال اليوم كذلك".